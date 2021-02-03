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    Небо над Одесою заполонили шпаки

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    Зазвичай шпаки відлітають зимувати в теплі краї, а до весни повертаються - Небо над Одесою заполонили шпаки
    Зазвичай шпаки відлітають зимувати в теплі краї, а до весни повертаються
    фото: wikipedia

    Через аномальну погоду птахи залишилися зимувати в Одесі

    У середу, 3 лютого, в небі над Одесою почалася навала шпаків.

    Відео з тисячами перелітних птахів, що кружляють над житловими будинками, опублікували в мережі місцеві жителі.

    Як повідомляє місцеве видання Vgorode, зграї Шпаків можна спостерігати у всіх районах міста.

    "Вони збираються на дахах, практично не залишаючи вільного простору, чим дуже лякають деяких одеситів", – йдеться в повідомленні.

    За словами орнітологів, через занадто теплий грудень птахи залишилися зимувати в Одесі. Однак, коли настали морози, шпакам нічого не залишилося, як відправитися в місто у пошуках їжі.

    Зазвичай шпаки відлітають зимувати в теплі краї, а до весни повертаються.

    Нагадаємо, на Вінниччині чоловік врятував лебедів від браконьєрів.

    Теги: Одеса птахи
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