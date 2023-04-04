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Нічна атака на Одесу: влада назвала кількість збитих «Шахедів»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Нічна атака на Одесу: влада назвала кількість збитих «Шахедів»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Українські сили протиповітряної оборони ліквідували 14 із 17 випущених по Одесі ударних дронів

У ніч на 4 квітня російські окупанти тероризували Україну з південного напрямку за допомогою іранських безпілотників типу Shahed-136/131. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Зазначається, що всього зафіксовано до 17 пусків ударних дронів, імовірно, з району східного узбережжя Азовського моря. Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» вдалося знищити 14 «Шахедів».

Нічна атака на Одесу: влада назвала кількість збитих «Шахедів» фото 1
ілюстрація: Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Нагадаємо, що в ніч на 4 квітня в Одесі прогриміли вибухи, після чого в місті та області було оголошено повітряну тривогу. Російські загарбники атакували Одесу та Одеський район дронами-камікадзе.

До слова, завершилася 404-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби противник завдав три ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України.
 

Теги: обстріл безпілотник Одеса окупанти

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