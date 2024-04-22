Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Нічна атака на Одещину: є влучання

Наталія Порощук
glavcom.ua
Нічна атака на Одещину: є влучання
Пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку внаслідок атаки на Одещину
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку внаслідок атаки Росія 

У ніч проти 22 квітня з тимчасово окупованого Криму Росія спрямувала ударні БпЛА типу Shahed-131/136 на Одещину. Внаслідок чого пошкоджено фермерське господарство. Про це повідомляють Сили оборони півдня.

Над регіоном знищили пʼять безпілотників.

Сили оборони півдня зазначають, що дрони-камікадзе поцілили по території фермерського господарства. Пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку. Люди не постраждали.

Нагадаємо, що 21 квітня Міністерство оборони (МО) Росії заявило, що підрозділи російського Південного угруповання військ захопили Богданівку (на північний схід від Часів Яр), але аналітики не знайшли візуальних доказів, які підтверджують це твердження.

Російські війська нещодавно незначно просунулися на захід від Кремінної на тлі триваючих позиційних боїв на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 21 квітня. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 квітня, показують, що російські війська незначно просунулися на схід від Ямполівки (на захід від Кремінної). Позиційні бої тривали на північний захід від Сватового біля Стельмахівки; на захід від Кремінної біля Тернів; і на південь від Кремінної біля Білогорівки.

Теги: росія безпілотник Одещина Одеса Україна війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Країна-агресорка витрачає на один день війни щонайменше $300 млн
ЗМІ з'ясували, в яку суму Росії обходиться один день війни
28 березня, 21:09
На війні в Україні загинув доброволець із Грузії Тенгіз Ханія
У боях за Україну загинув ще один доброволець із Грузії
24 березня, 13:35
Підрив окупантами Каховської ГЕС трапився тоді, коли дозріло насіння на деревах верби, яка вузькою канвою оперізує практично все водосховище
Каховське водосховище заростає вербами: причина
2 квiтня, 06:38
Окупанти, ймовірно, захопила села Тоненьке та Орлівка Донецької області
Російська армія окупувала ще два населених пункти на Донеччині – британська розвідка
30 березня, 16:07
У військкоматі заявили, що командування забезпечило максимальне сприяння правоохоронцям, які розслідують справу
На Одещині чоловіки у військовій формі викрали підлітка: в обласному ТЦК розпочали перевірку
7 квiтня, 16:48
9 квітня зранку російські загарбники обстріляли Костянтинівку Донецької області
Удар по Костянтинівці: рятувальники дістали з-під завалів тіла жінки та дитини (фото, відео)
10 квiтня, 12:44
Сили оборони отримають 16 розвідувальних дронів Vector
Боєприпаси та безпілотники. Німеччина передала Україні нову допомогу
10 квiтня, 15:30
На супутникових знімках видно наслідки ударів по кримському аеродрому
Удар по аеродрому в Джанкої: з’явилися супутникові знімки
19 квiтня, 16:10
Бійці розвідки виявили та завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу «Стріла 10»
Розвідка ліквідувала ворожий зенітно-ракетний комплекс росіян (відео)
16 квiтня, 10:25

Новини

Нічна атака на Одещину: є влучання
Нічна атака на Одещину: є влучання
На Одещині відновлено електропостачання 14 тис. споживачам
На Одещині відновлено електропостачання 14 тис. споживачам
На Одещині після російського обстрілу підприємства пожежу гасять роботи
На Одещині після російського обстрілу підприємства пожежу гасять роботи
Росіяни атакували ракетою Одещину: під ударом опинилася портова інфраструктура
Росіяни атакували ракетою Одещину: під ударом опинилася портова інфраструктура
Росіяни поцілили в приватний сектор Одеси: постраждала трирічна дитина
Росіяни поцілили в приватний сектор Одеси: постраждала трирічна дитина
«Укрзалізниця» повертає до Одеси поїзд Інтерсіті
«Укрзалізниця» повертає до Одеси поїзд Інтерсіті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
200K
Голосування за допомогу Україні в Конгресі. Нардеп звернув увагу на тривожний сигнал
199K
У Сувальський коридор зайшов півторатисячний контингент під прикриттям авіації
181K
Розстріл патрульних на Вінниччині: стало відомо, чому військові напали на правоохоронців
57K
Під Києвом затопило велике село
38K
Розстріл патрульних на Вінниччині: з’явилися нові подробиці
27K
Ілон Маск цинічно прокоментував схвалену США допомогу Україні

Новини

Тариф на світло може бути переглянутий, бо енергосистемі потрібні кошти на відновлення, – радник прем'єра
Вчора, 12:36
Повернення ветеранів важливе для подолання дефіциту кадрів – представниця «Метінвесту»
20 квiтня, 14:34
Через руйнування енергетики уряд вимушений привести тариф на світло до собівартості, – нардеп
19 квiтня, 18:28
Прощання з військовим та активістом Павлом Петриченком (фото)
19 квiтня, 18:10
Малюська пояснив, які наслідки матиме «справа Гринкевичів» для державних закупівель
19 квiтня, 12:48
«Метінвест» запустив безкоштовний психологічний курс по взаємодії з ветеранами війни
19 квiтня, 11:58

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua