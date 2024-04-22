Нічна атака на Одещину: є влучання

Пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку внаслідок атаки Росія

У ніч проти 22 квітня з тимчасово окупованого Криму Росія спрямувала ударні БпЛА типу Shahed-131/136 на Одещину. Внаслідок чого пошкоджено фермерське господарство. Про це повідомляють Сили оборони півдня.

Над регіоном знищили пʼять безпілотників.

Сили оборони півдня зазначають, що дрони-камікадзе поцілили по території фермерського господарства. Пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку. Люди не постраждали.

Нагадаємо, що 21 квітня Міністерство оборони (МО) Росії заявило, що підрозділи російського Південного угруповання військ захопили Богданівку (на північний схід від Часів Яр), але аналітики не знайшли візуальних доказів, які підтверджують це твердження.

Російські війська нещодавно незначно просунулися на захід від Кремінної на тлі триваючих позиційних боїв на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 21 квітня. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 квітня, показують, що російські війська незначно просунулися на схід від Ямполівки (на захід від Кремінної). Позиційні бої тривали на північний захід від Сватового біля Стельмахівки; на захід від Кремінної біля Тернів; і на південь від Кремінної біля Білогорівки.