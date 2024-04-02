Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Каховське водосховище заростає вербами: причина

Наталія Порощук
glavcom.ua
Каховське водосховище заростає вербами: причина
Підрив окупантами Каховської ГЕС трапився тоді, коли дозріло насіння на деревах верби, яка вузькою канвою оперізує практично все водосховище
фото з відкритих джерел

Після підриву Каховської ГЕС не було пилових бур, не було засолення і не сталося домінування інвазійних видів рослин

Після підриву окупантами Каховської ГЕС не відбулося домінування інвазійних видів, тому дно водосховища активно заростає вербами. Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів член правління Української природоохоронної групи, завідувач кафедри ботаніки Херсонського держуніверситету Іван Мойсієнко, який разом з іншими науковцями досліджує ділянки Національного природного парку «Кам'янська Січ».

«Після підриву ГЕС були негативні сценарії розвитку подій. Прогнозували, що коли водосховище висохне, розпочнуться пилові бурі. Враховуючи скиди підприємств Кривого Рогу, очікували, що в повітрі будуть важкі метали. Інший прогноз був про засолення ґрунтів. Третій – про масове поширення інвазійних видів рослин», – розповів Іван Мойсієнко.

Вчений зазначив, що жоден з цих негативних сценаріїв не реалізувався: не було пилових бур, не було засолення і немає домінування інвазійних видів. Домінують аборигени – місцеві рослини.

Іван Мойсієнко зауважив, що підрив окупантами Каховської ГЕС трапився тоді, коли дозріло насіння на деревах верби, яка вузькою канвою оперізує практично все водосховище. І вона стала засівати це водосховище.

За словами вченого, де були водотоки й озера, утворилися болота і з’явилися болотні рослини: очерет, рогіз, бульбокомиш тощо.

Мойсієнко зазначив, що болотні угруповання практично повністю формуються місцевими видами рослин. Чужорідні види теж є, в тому числі й амброзія, але їх не так багато, принаймні вони не домінують і зростають на більш сухих місцях.

Нагадаємо, що 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів   евакуювали із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. 

Читайте також:

Теги: екологія Україна Херсонская область рослини Каховська ГЕС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роль і відповідальність командира на полі бою дуже висока
Про українських командирів, рішучість яких не має меж
14 березня, 22:02
Росіяни з жовтня-листопада 2023 року проштовхують наратив «Миролюбна Росія хоче переговорів, злобна маріонеткова Україна не хоче»
Кураж росіян і, що з цим робити
5 березня, 09:25
«Якщо Захід дозволить Україні програти війну, то зростає загроза ширшої війни», – застеріг Джеймс Шерр під час виступу на Київському безпековому форумі
Джеймс Шерр: Посол і президент – не ті ролі, які підходять Залужному геополітика
26 березня, 10:15
Pаніше видання Рolitico повідомляло, що деякі країни Євросоюзу не підтримують призначення прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас на посаду верховного представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки
Прем'єрка Естонії дотепно відреагувала на новину про те, що вона «їсть росіян на сніданок»
5 березня, 18:54
Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки воржого удару по Одесі
Нічний терор Одеси: 11 будинків перебувають без опалення
2 березня, 15:14
Папа Римський готовий приїхати до Києва за умови, що також відвідає Москву
Папа Римський може відвідати Київ за однієї умови
11 березня, 23:30
Обмеження імпорту може призвести до втрати Україною 1,2 млрд євро доходу від торгівлі
Франція підтримала заклики Польщі щодо обмеження українського імпорту
19 березня, 08:57
Франція обговорює введення військ в Україну, але кількість солдатів поки ще остаточно не визначена
«Новини реально сенсаційні». Нардеп зробив заяву щодо відправки французьких військ до України
20 березня, 13:29
Співробітники ABW провели низку обшуків на тлі розслідування шпигунської діяльності на користь РФ
Польща розслідує можливе російське шпигунство в ЄС
28 березня, 22:10

Події в Україні

Каховське водосховище заростає вербами: причина
Каховське водосховище заростає вербами: причина
ISW назвав напрямки, на яких наступають окупанти
ISW назвав напрямки, на яких наступають окупанти
У Дніпрі пролунала серія вибухів
У Дніпрі пролунала серія вибухів
Росія перекинула додаткові системи ППО на аеродром у Джанкої (фото)
Росія перекинула додаткові системи ППО на аеродром у Джанкої (фото)
Пожежі на російських заводах та збиття дрона «Форпост». Головне за 1 квітня
Пожежі на російських заводах та збиття дрона «Форпост». Головне за 1 квітня
На окупованих територіях загострюється економічна криза – Центр нацспротиву
На окупованих територіях загострюється економічна криза – Центр нацспротиву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
82K
Звільнений після скандалу голова ОДА опинився на роботі у СБУ і показав нове житло у Польщі
47K
У законопроєкті про підтримку України буде нововведення – спікер Джонсон
30K
Поклоняюся і буду поклонятися. Як Онуфрій відреагував на дії Гундяєва?
26K
Митрополит Онуфрій відповів Кирилу на заклик вбивати українців (відео)
21K
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
14K
Одна з сусідніх країн не виділила фінансову допомогу для українських біженців у 2024 році

Новини

Зруйновано консульство Ірану, допомога Україні від США: головне за ніч
Сьогодні, 06:04
Мінлива хмарність та дощ: прогноз погоди на 2 квітня
Сьогодні, 05:17
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02
Україну накрив пил з Сахари: у чому небезпека та як захиститися
Вчора, 10:33
Чергова атака на Харків, вибори в Туреччині: головне за ніч
Вчора, 06:19
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 1 квітня
Вчора, 04:50

Прес-релізи

Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
29 березня, 18:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua