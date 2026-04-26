Атака на Чернігівщину: дрони поцілили у приватний сектор

Нічні обстріли прикордоння та ранкова атака дронів призвели до пожеж в одній з громад

Минула доба та ранок 26 квітня видалися напруженими для жителів Чернігівщини. Російські війська продовжують тероризувати як прикордонні громади, так і обласний центр, застосовуючи артилерію та ударні безпілотники. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Ранок неділі у Чернігові розпочався з вибухів. Ворог атакував місто ударними безпілотниками, обравши цілями цивільні об'єкти.

фото: ДСНС Чернігівщини

Унаслідок влучань та падіння уламків виникли пожежі в житлових будинках мешканців. Зафіксовані загоряння на об’єктах цивільної інфраструктури. Вогонь вщент знищив кілька приватних автомобілів.

Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували всі осередки займання, не давши вогню поширитися на сусідні будівлі.

фото: ДСНС Чернігівщини

Через ворожі обстріли сталося декілька масштабних пожеж. Горіли не лише житлові будинки, а й гаражі та господарчі споруди місцевих жителів. Всі пожежі наразі ліквідовані.

Рятувальники залучалися до гасіння житлового будинку, що спалахнув унаслідок ворожої активності.

За попередніми даними ДСНС, незважаючи на значні матеріальні збитки та руйнування, загиблих та поранених немає.

