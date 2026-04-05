Атака на Сумщину: за добу постраждали 29 людей

Максим Бурич
Максим Бурич
Загалом протягом доби зафіксували понад 60 обстрілів
фото з відкритих джерел

На Сумщині внаслідок безперервних атак російських безпілотників та артилерійських обстрілів травми різного ступеня тяжкості отримали 29 мирних мешканців, серед них 19 дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова.

«У Сумській громаді внаслідок атаки БпЛА минулої ночі постраждали 19 дітей та 10 дорослих; вдень травмовані ще двоє людей. Протягом дня до медиків продовжили звертатися люди. У більшості - гостра реакція на стрес», – зазначив Григоров.

Зокрема, у Попівській громаді - поранені дві жінки, у Свеській 69-річний чоловік, у Глухівській постраждали 25-річна жінка та 23-річний чоловік, у Шосткинській громаді за медичною допомогою звернулася 48-річна жінка.

Загалом протягом доби зафіксували понад 60 обстрілів по 35 населених пунктах у 18 громадах області.

Пошкоджені та зруйновані приватні житлові будинки, багатоповерхівка, авто, автомобілі, господарчі споруди, об'єкти інфраструктури тощо.

Як відомо, у Березнегуватській громаді Миколаївської області внаслідок цілеспрямованої атаки ворожого ударного безпілотника отримало поранення подружжя. Поки область оговтується від нічних нальотів, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки влучань у самому обласному центрі. 

Нагадаємо, у ніч проти 5 квітня російські терористи масовано атакували безпілотниками житловий район Одеси. Унаслідок ворожого обстрілу постраждали троє людей.

До слова, пізно ввечері, 4 квітня, російські окупанти завдали удару по Харкову. 

Як стало відомо, ворог вдарив по Шевченківському району Харкова. Там зафіксовано влучання поблизу житлових будинків. Інформація щодо руйнувань і наслідків уточнюється.

Читайте також:

Читайте також

Будинок на Крюківщині, який постраждав внаслідок атаки 3 квітня 2026 року
Ворожий удар по Крюківщині: дрон влучив у будинок поруч із дитячим майданчиком
3 квiтня, 12:09
За попередньою інформацією, двоє людей отримали поранення
У Сумах російський дрон влучив у торговельний центр: поранено людей (відео)
3 квiтня, 10:03
Мар’ян Заблоцький повідомив ще 12 березня, що чергує в ДФТГ
Депутат від «Слуги народу» збив дрони (відео)
1 квiтня, 06:22
Безпілотники упали неподалік Коувола, приблизно за 50 кілометрів від кордону з Росією
У Фінляндії впали кілька дронів. Прем’єр-міністр вважає, що вони українські
29 березня, 17:51
Загоряння вдалося оперативно ліквідувати
Росія четвертий день поспіль атакує об’єкти «Нафтогазу»
29 березня, 13:52
Делегація Міноборони Литви на чолі з міністром Робертасом Каунасом ознайомилася з роботою системи протиповітряної оборони України
Українська ППО встановила новий рекорд. Міноборони повідомило деталі
27 березня, 10:56
Правоохоронці фіксують воєнні злочини РФ
Значні руйнування інфраструктури. Окупанти обстріляли Сумщину пів сотні разів
26 березня, 07:17
Росіни завдали повторного удару по Сумах та поцілили у рятувальників
Окупанти вдарили по рятувальниках у Сумах (фото)
22 березня, 10:42
Дрон «Гербера» знайдений неподалік Мнішкуві у Польщі
У Польщі на території шахти знайдено невідомий дрон: подробиці
12 березня, 22:52

Лінія фронту станом на 5 квітня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 5 квітня 2026. Зведення Генштабу
Конфлікти з ТЦК: нардеп приголомшив кількістю ухилянтів, які не оновили облікові дані
Конфлікти з ТЦК: нардеп приголомшив кількістю ухилянтів, які не оновили облікові дані
Поліція відмовилася допомогти ветерану зі зламаним протезом
Поліція відмовилася допомогти ветерану зі зламаним протезом
На війні загинув колишній начальник департаменту СБУ, який перейшов на бік Росії
На війні загинув колишній начальник департаменту СБУ, який перейшов на бік Росії
Скандал у ЗСУ: в одній із частин виявлено тисячі непридатних мобілізованих
Скандал у ЗСУ: в одній із частин виявлено тисячі непридатних мобілізованих
У Івано-Франківську поліцейський збив чоловіка і залишив його помирати
У Івано-Франківську поліцейський збив чоловіка і залишив його помирати

Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
