Атака на Сумщину: за добу постраждали 29 людей

Через масовані атаки дронів за добу постраждали 19 дітей

На Сумщині внаслідок безперервних атак російських безпілотників та артилерійських обстрілів травми різного ступеня тяжкості отримали 29 мирних мешканців, серед них 19 дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова.

«У Сумській громаді внаслідок атаки БпЛА минулої ночі постраждали 19 дітей та 10 дорослих; вдень травмовані ще двоє людей. Протягом дня до медиків продовжили звертатися люди. У більшості - гостра реакція на стрес», – зазначив Григоров.

Зокрема, у Попівській громаді - поранені дві жінки, у Свеській 69-річний чоловік, у Глухівській постраждали 25-річна жінка та 23-річний чоловік, у Шосткинській громаді за медичною допомогою звернулася 48-річна жінка.

Загалом протягом доби зафіксували понад 60 обстрілів по 35 населених пунктах у 18 громадах області.

Пошкоджені та зруйновані приватні житлові будинки, багатоповерхівка, авто, автомобілі, господарчі споруди, об'єкти інфраструктури тощо.

Як відомо, у Березнегуватській громаді Миколаївської області внаслідок цілеспрямованої атаки ворожого ударного безпілотника отримало поранення подружжя. Поки область оговтується від нічних нальотів, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки влучань у самому обласному центрі.

Нагадаємо, у ніч проти 5 квітня російські терористи масовано атакували безпілотниками житловий район Одеси. Унаслідок ворожого обстрілу постраждали троє людей.

До слова, пізно ввечері, 4 квітня, російські окупанти завдали удару по Харкову.

Як стало відомо, ворог вдарив по Шевченківському району Харкова. Там зафіксовано влучання поблизу житлових будинків. Інформація щодо руйнувань і наслідків уточнюється.