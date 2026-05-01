Росіяни атакували портову інфраструктуру на Одещині

Наслідки уточнюються

У ніч на 1 травня російські окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одещини. Під ударом опинились об'єкти Ізмаїльського району. Наслідки повідомляє Оперативний штаб Ізмаїльської РДА, інформує «Главком».

За попередніми даними, окупанти атакували портову інфраструктуру. Обійшлося без постраждалих та жертв.

Повідомляється, що ДСНС оперативно ліквідували пожежі.

фото: Ізмаїльська РДА

Наслідки уточнюються.

Нагадаємо, російські терористи цієї ночі атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання в багатоповерхівки.