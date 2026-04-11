В Одесі ворожий «шахед» залетів у вікно багатоповерхівки

Під час нічної атаки по Одесі безпілотник влучив у вікно багатоповерхівки

Ворожий безпілотник не здетонував

Одеса знову опинилася під масованою атакою ударних безпілотників. Один із ворожих дронів-камікадзе спричинив ситуацію, яку мешканці вже називають справжнім дивом: апарат влучив просто у житлову квартиру, проте вибуху не сталося. Про це повідомляє «Главком».

Як повідомляють місцеві пабліки, під час нічного обстрілу один із дронів типу «Shahed» пробив вікно у багатоповерховому будинку. Удар припав на одну з квартир на 10-му поверсі.

Жахливі кадри з місця події демонструють понівечену віконну раму та сам безпілотник, який застряг усередині приміщення. На щастя, бойова частина дрона з невідомих причин не спрацювала.

«Ворожий «шахед» влетів просто у вікно багатоповерхівки на 10 поверсі і не вибухнув», – йдеться у повідомленнях очевидців.

Як відомо, майже всю ніч російська армія била по Одесі безпілотниками. Завдяки Силам оборони житлова забудова залишилася неушкодженою. За словами Лисака, зафіксовано пошкодження об’єкта інфраструктури. Інформація про постраждалих наразі не надходила.