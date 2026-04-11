Росія вдарила по Одесі безпілотниками: є влучання у будинок

Інформації про постраждалих внаслідок атаки немає

У ніч на 11 квітня російські терористи вдарили по Одесі безпілотниками. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак, пише «Главком».

Лисак повідомив, що внаслідок атаки є влучання в приватний будинок в одному з районів Одеси.

«Ворог атакував місто безпілотниками. Є влучання в приватний будинок в одному з районів. Вся інформація зʼясовується. Повітряна тривога триває. До відбою перебувайте в безпечних місцях», – написав Лисак.

Раніше повідомлялося, що зранку 10 квітня російські окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одеської області. Внаслідок влучання дрона зафіксовано пошкодження резервуару з олією. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі.

За словами очільника обласної військової адміністрації, удар прийшовся по території одного з портів регіону. Ураження резервуару призвело до розливу продукції, проте катастрофічних наслідків вдалося уникнути.

Нагадаємо, майже всю ніч російська армія била по Одесі безпілотниками. Завдяки Силам оборони житлова забудова залишилася неушкодженою. Зафіксовано пошкодження об’єкта інфраструктури. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

«Главком» писав, що уночі 9 квітня російські війська вчергове атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під удар потрапив обʼєкт критичної інфраструктури. Також увечері 8 квітня російська терористична армія атакувала енергетичну інфраструктуру Одещини.