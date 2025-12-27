Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Росія атакувала Одесу безпілотниками: постраждав житловий сектор

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакувала Одесу безпілотниками: постраждав житловий сектор
фото: Сергій Лисак/Одеська МВА

Безпілотник влучив у дах двоповерхового житлового будинку в одному із районів Одеси

У ніч на 28 грудня російські терористи атакували безпілотниками Одесу. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, повідомляє «Главком».

Кіпер зазначив, що внаслідок ворожої атаки постраждав житловий сектор в Приморському районі Одеси. Безпілотник влучив у дах двоповерхового житлового будинку, виникла пожежа.

«Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці працюють відповідні служби», – написав Кіпер.

Раніше Одеський район знову опинився під масованим ударом російських балістичних ракет. Ціллю ворога став об’єкт портової інфраструктури, де внаслідок влучання на стоянці спалахнули вантажівки. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За даними Кіпера, атака призвела до значних жертв: загинули семеро людей, ще п’ятнадцятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усіх постраждалих госпіталізували для надання медичної допомоги.

«Главком» писав, що у ніч на 13 грудня російські терористи атакували Одесу та область ракетами. Писали, що в є прильоти у регіональному центрі, Арцизі та Усатовому.

Зазначається, що окупанти били по енергетичній інфраструктурі. В Одесі та області перебої з електропостачанням, в деяких частинах світло повністю зникло.

Як відомо, у ніч проти 12 грудня російські війська знову атакували Одесу та область ударними безпілотними літальними апаратами, спричинивши пошкодження та пожежі на об'єктах енергетичної та цивільної інфраструктури.

Зазначається, що внаслідок ворожих влучань спалахнули пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури.

Також російські війська атакували Одеську область. Внаслідок чого постраждали шестеро людей, серед них – двоє дітей. 

Через влучання виникли пожежі на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури. Під час ліквідації наслідків рятувальні роботи ускладнювалися повторними сигналами повітряної тривоги.

Теги: пожежа безпілотник Сергій Лисак Одеса

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Один із безпілотників ударив по будинку Сергія Гайдаржи
Чоловік, що торік втратив родину через обстріл, знову залишився без житла після удару РФ
25 грудня, 12:32
Наслідки удару по портовій інфраструктурі Одещини
Ворог другий день поспіль атакує портову інфраструктуру Одещини: є влучання в резервуари
20 грудня, 13:35
Росія атакувала Одещину безпілотниками: є постраждалі
Росія атакувала Одещину безпілотниками: є постраждалі
18 грудня, 03:48
Безпілотники атакували Саратовський НПЗ
Безпілотники атакували Саратовський НПЗ
13 грудня, 00:58
Масована атака РФ на державну шахту
РФ завдала близько 18 ударів по державній шахті
12 грудня, 11:58
Після атаки БПЛА у Ярославлі загорівся нафтопереробний завод
Дрони атакували Ярославль: пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії
12 грудня, 08:00
Наслідки обстрілу Охтирки
Росія атакувала Чернігів, Дніпро та Охтирку: головне за ніч
8 грудня, 05:48
Наслідки пожежі через вибух у Чернігові
Чернігів. Влада показала фото з наслідками обстрілу та повідомила подробиці
8 грудня, 05:42
Від російського удару загинула людина
Удар по Києву: постраждало 16 людей, є загиблі (фоторепортаж)
29 листопада, 10:06

Новини

Росія атакувала Одесу безпілотниками: постраждав житловий сектор
Росія атакувала Одесу безпілотниками: постраждав житловий сектор
У ТЦК на Одещині помер чоловік
У ТЦК на Одещині помер чоловік
РФ атакувала порти Одещини: пошкоджено судна під прапорами Словаччини та Палау
РФ атакувала порти Одещини: пошкоджено судна під прапорами Словаччини та Палау
Забруднення узбережжя Одеси: влада повідомила нові деталі
Забруднення узбережжя Одеси: влада повідомила нові деталі
Росія масовано атакувала Одещину безпілотниками
Росія масовано атакувала Одещину безпілотниками
Одещина: РФ вдарила по активах найбільшого виробника соняшникової олії
Одещина: РФ вдарила по активах найбільшого виробника соняшникової олії

Новини

В Україні хмарно: погода на 27 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Вчора, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua