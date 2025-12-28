Росія вдарила по Одесі: у МВА розкрили деталі атаки

Внаслідок ворожих ударів в Одесі постраждали об’єкти соціальної інфраструктури

В Одесі продовжуються роботи з ліквідації руйнувань, спричинених обстрілом 27 грудня. Про поточну ситуацію в місті повідомив керівник Одеської МВА Сергій Лисак, пише «Главком».

За даними посадовця, внаслідок ворожих ударів постраждали об’єкти соціальної інфраструктури. Наразі до місць влучань доставлено необхідні будівельні матеріали, щоб оперативно закрити пошкоджені вікна у будівлях. Профільні служби міста, зокрема представники районної адміністрації та департаменту благоустрою, проводять огляд території та документують завдані збитки. На цей час інформації про загиблих чи поранених не надходило.

Для підтримки містян на місці події організовано роботу оперативного штабу та облаштовано пункт обігріву. Мешканці пошкоджених будинків можуть отримати там:

консультації щодо оформлення компенсацій за державною програмою «єВідновлення»;

інформацію про міські заходи підтримки для відбудови житла;

необхідні роз’яснення від представників профільних служб.

Наслідки удару по Одесі фото: Сергій Лисак/Одеська МВА

Раніше Одеський район знову опинився під масованим ударом російських балістичних ракет. Ціллю ворога став об’єкт портової інфраструктури, де внаслідок влучання на стоянці спалахнули вантажівки. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За даними Кіпера, атака призвела до значних жертв: загинули семеро людей, ще п’ятнадцятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усіх постраждалих госпіталізували для надання медичної допомоги.

«Главком» писав, що у ніч на 13 грудня російські терористи атакували Одесу та область ракетами. Писали, що в є прильоти у регіональному центрі, Арцизі та Усатовому.

Зазначається, що окупанти били по енергетичній інфраструктурі. В Одесі та області перебої з електропостачанням, в деяких частинах світло повністю зникло.

Як відомо, у ніч проти 12 грудня російські війська знову атакували Одесу та область ударними безпілотними літальними апаратами, спричинивши пошкодження та пожежі на об'єктах енергетичної та цивільної інфраструктури.

Зазначається, що внаслідок ворожих влучань спалахнули пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури.

Також російські війська атакували Одеську область. Внаслідок чого постраждали шестеро людей, серед них – двоє дітей.

Через влучання виникли пожежі на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури. Під час ліквідації наслідків рятувальні роботи ускладнювалися повторними сигналами повітряної тривоги.