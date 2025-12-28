Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Росія вдарила по Одесі: у МВА розкрили деталі атаки

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія вдарила по Одесі: у МВА розкрили деталі атаки
фото: Сергій Лисак/Одеська МВА

Внаслідок ворожих ударів в Одесі постраждали об’єкти соціальної інфраструктури

В Одесі продовжуються роботи з ліквідації руйнувань, спричинених обстрілом 27 грудня. Про поточну ситуацію в місті повідомив керівник Одеської МВА Сергій Лисак, пише «Главком».

За даними посадовця, внаслідок ворожих ударів постраждали об’єкти соціальної інфраструктури. Наразі до місць влучань доставлено необхідні будівельні матеріали, щоб оперативно закрити пошкоджені вікна у будівлях. Профільні служби міста, зокрема представники районної адміністрації та департаменту благоустрою, проводять огляд території та документують завдані збитки. На цей час інформації про загиблих чи поранених не надходило.

Для підтримки містян на місці події організовано роботу оперативного штабу та облаштовано пункт обігріву. Мешканці пошкоджених будинків можуть отримати там:

  • консультації щодо оформлення компенсацій за державною програмою «єВідновлення»;
  • інформацію про міські заходи підтримки для відбудови житла;
  • необхідні роз’яснення від представників профільних служб.
9 фото
На весь екран
Наслідки удару по Одесі
фото: Сергій Лисак/Одеська МВА

Раніше Одеський район знову опинився під масованим ударом російських балістичних ракет. Ціллю ворога став об’єкт портової інфраструктури, де внаслідок влучання на стоянці спалахнули вантажівки. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За даними Кіпера, атака призвела до значних жертв: загинули семеро людей, ще п’ятнадцятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усіх постраждалих госпіталізували для надання медичної допомоги.

«Главком» писав, що у ніч на 13 грудня російські терористи атакували Одесу та область ракетами. Писали, що в є прильоти у регіональному центрі, Арцизі та Усатовому.

Зазначається, що окупанти били по енергетичній інфраструктурі. В Одесі та області перебої з електропостачанням, в деяких частинах світло повністю зникло.

Як відомо, у ніч проти 12 грудня російські війська знову атакували Одесу та область ударними безпілотними літальними апаратами, спричинивши пошкодження та пожежі на об'єктах енергетичної та цивільної інфраструктури.

Зазначається, що внаслідок ворожих влучань спалахнули пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури.

Також російські війська атакували Одеську область. Внаслідок чого постраждали шестеро людей, серед них – двоє дітей. 

Через влучання виникли пожежі на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури. Під час ліквідації наслідків рятувальні роботи ускладнювалися повторними сигналами повітряної тривоги.

Теги: Сергій Лисак Одеса

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія масовано атакувала Одещину безпілотниками
Росія масовано атакувала Одещину безпілотниками
26 грудня, 03:54
Пасажири продемонстрували надзвичайно високий інтерес до відновленого маршруту
«Укрзалізниця» відновила важливий міжнародний маршрут, який не функціонував від 2022 року
20 грудня, 22:11
За останню добу росіяни атакували міст у Маяках понад 20 разів
Міст на Одещині зазнав понад 20 ударів за добу: Кулеба про ситуацію в регіоні
20 грудня, 17:59
Увечері 19 грудня Росія здійснила ракетний удар по об’єкту портової інфраструктури Одеського району
Удар по портовій інфраструктурі Одещини забрав вісім життів
20 грудня, 09:14
Ростов частково залишився без світла після атаки
Атака на Одесу, удари по Росії: головне за ніч
19 грудня, 05:13
Росія вдарила безпілотниками по Одесі
Через атаку РФ частина Одеси залишилася без світла, води та тепла
19 грудня, 02:56
«Укрзалізниця» повідомила про затримку потягів через російський обстріл: перелік
«Укрзалізниця» повідомила про затримку потягів через російський обстріл: перелік
13 грудня, 10:40
Росіяни здійснили чергову атаку по енергоструктурі Україні
Частина Одеси може залишитися без світла до Нового року. Що енергетики обіцяють одеситам
12 грудня, 20:05
Одеса. Працівники ТЦК побили звільненого з полону морпіха – розпочато розслідування
Одеса. Працівники ТЦК побили звільненого з полону морпіха – розпочато розслідування
12 грудня, 05:37

Новини

Росія вдарила по Одесі: у МВА розкрили деталі атаки
Росія вдарила по Одесі: у МВА розкрили деталі атаки
Росія атакувала Одесу безпілотниками: постраждав житловий сектор
Росія атакувала Одесу безпілотниками: постраждав житловий сектор
У ТЦК на Одещині помер чоловік
У ТЦК на Одещині помер чоловік
РФ атакувала порти Одещини: пошкоджено судна під прапорами Словаччини та Палау
РФ атакувала порти Одещини: пошкоджено судна під прапорами Словаччини та Палау
Забруднення узбережжя Одеси: влада повідомила нові деталі
Забруднення узбережжя Одеси: влада повідомила нові деталі
Росія масовано атакувала Одещину безпілотниками
Росія масовано атакувала Одещину безпілотниками

Новини

В Україні хмарно: погода на 27 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua