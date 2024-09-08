Обстріл Вилкового на Одещині: влада показала наслідки

У місті внаслідок обстрілу розбиті вікна в багатоповерхівках і пошкоджений готельний комплекс

Унаслідок обстрілу міста Вилкове в Одеській області в ніч проти 8 вересня пошкоджені 12 приватних домогосподарств. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Станом на 18:30 обстежено 12 приватних домогосподарств. Пошкодження будівель – від 30 до 70%», – сказано в повідомленні.

Також у місті внаслідок обстрілу розбиті вікна в багатоповерхівках і пошкоджений готельний комплекс.

За словами голови ОВА, наразі власникам пошкоджених помешкань надається плівка та інші матеріали для тимчасового закриття вікон.

Як відомо, у ніч проти 8 вересня Одещина зазнала чергової атаки ворожих безпілотників, які було запущено з акваторії Чорного моря. Зафіксовані влучання у місті Вилкове, де постраждала цивільна інфраструктура, готельно-ресторанний комплекс.

Нагадаємо, у ніч на 8 вересня окупанти обстріляли Суми. Внаслідок обстрілу загинули чотири людини, ще чотири – отримали поранення, зокрема двоє дітей,

Крім того, росіяни завдали авіаудару по Миколаївці на Донеччині. Під завалами готелю опинилися двоє людей.