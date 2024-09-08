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Обстріл Вилкового на Одещині: влада показала наслідки

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Обстріл Вилкового на Одещині: влада показала наслідки
У результаті обстрілу пошкоджені 12 приватних домогосподарств
фото: Олег Кіпер/Telegram

У місті внаслідок обстрілу розбиті вікна в багатоповерхівках і пошкоджений готельний комплекс

Унаслідок обстрілу міста Вилкове в Одеській області в ніч проти 8 вересня пошкоджені 12 приватних домогосподарств. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Обстріл Вилкового на Одещині: влада показала наслідки фото 1

«Станом на 18:30 обстежено 12 приватних домогосподарств. Пошкодження будівель – від 30 до 70%», – сказано в повідомленні.

Обстріл Вилкового на Одещині: влада показала наслідки фото 2

Також у місті внаслідок обстрілу розбиті вікна в багатоповерхівках і пошкоджений готельний комплекс.

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За словами голови ОВА, наразі власникам пошкоджених помешкань надається плівка та інші матеріали для тимчасового закриття вікон.

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Як відомо, у ніч проти 8 вересня Одещина зазнала чергової атаки ворожих безпілотників, які було запущено з акваторії Чорного моря. Зафіксовані влучання у місті Вилкове, де постраждала цивільна інфраструктура, готельно-ресторанний комплекс.

Нагадаємо, у ніч на 8 вересня окупанти обстріляли Суми.  Внаслідок обстрілу загинули чотири людини, ще чотири – отримали поранення, зокрема двоє дітей, 

Крім того, росіяни завдали авіаудару по Миколаївці на Донеччині. Під завалами готелю опинилися двоє людей.

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