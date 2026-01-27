Росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі Миколаївщини

Внаслідок атаки ворожих безпілотників постраждала 59-річна жінка

Російські війська уночі 27 січня атакували Миколаївщину дронами. Ціллю росіян стала енергетична інфраструктура. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

За словами Кіма, в Ольшанській громаді внаслідок атаки та падіння уламків збитих БпЛА зруйновано один приватний будинок та пошкоджено ще два. Поранення отримала 59-річна жінка. Стан постраждалої тяжкий, її госпіталізовано в Миколаїв. Надається вся необхідна медична допомога.

Нагадаємо, вночі 27 січня російська окупаційна армія атакувала Одесу безпілотниками. Унаслідок атаки постраждало 22 людини. Через обстріл пошкоджено об’єкт інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, магазин та будівельний майданчик.

Як повідомлялося, увечері 26 січня окупанти влучили дроном у багатоповерхівку у Кривому Розі.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні.