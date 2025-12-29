Одеса: встановлено військових ТЦК, які побили звільненого з полону захисника

Робітники ТЦК можуть отримати покарання у вигляді штрафу, громадських або виправних робіт

Поліцейські встановили особи двох військовослужбовців Пересипського РТЦК та СП, які на початку грудня побили військового Романа Покидька. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

«Про інцидент, який стався на початку грудня на одній із вулиць у Пересипському районі Одеси, до поліції повідомив сам потерпілий. 27-річний військовий, якого в червні цього року було звільнено з полону, розповів про осіб у військовому однострої, що спричинили йому тілесні ушкодження. Поліцейські розпочали кримінальне провадження, в межах якого встановили, що до події причетні двоє військовослужбовців Пересипського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які побили заявника під час конфлікту у ході перевірки військово-облікових документів», – йдеться у повідомленні.

Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, потерпілому завдано легких тілесних ушкоджень.

Дізнавачі територіального підрозділу поліції під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомили фігурантам про підозру. Одному – за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується умисне легке тілесне ушкодження. Другому – за ч. 1 ст. 126 ККУ. Йдеться про умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень.

Згідно з санкціями, за ці правопорушення передбачене покарання у вигляді штрафу, громадських або виправних робіт.

Як повідомлялося, група співробітників Пересипського районного ТЦК силоміць намагалася мобілізувати військовослужбовця Романа Покидька, який нещодавно повернувся з російського полону і проходив реабілітацію в місті. За повідомленням громадської організації «Захист держави. Одеса», після того, як Покидько показав всі необхідні документи, його насильно заштовхали до службового авто, застосували сльозогінний газ і побили.

До суду було направлено справу працівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, обвинуваченого в побитті бійця 36-ї окремої бригади морської піхоти Романа Покидька.