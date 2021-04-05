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    Одесит вербував чоловіків і втягував їх у злочинну діяльність

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    Завербовані ним чоловіки мали незаконно переправляти нелегальних мігрантів з Туреччини до Греції та Італії - Одесит вербував чоловіків і втягував їх у злочинну діяльність
    Завербовані ним чоловіки мали незаконно переправляти нелегальних мігрантів з Туреччини до Греції та Італії
    фото: Нацполіція

    За скоєне чоловіку загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна

    Правоохоронці оголосили підозру жителю Одеси у вербуванні чоловіків для експлуатації та втягнення у злочинну діяльність за кордоном.

    Правопорушника затримали в аеропорту під час спроби вивезти до Туреччини трьох громадян України. Зараз він в ізоляторі тимчасового тримання чекає на обрання запобіжного заходу, повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

    Встановлено, що судимий за торгівлю людьми та незаконне поводження зі зброєю уродженець міста Рені у змові з групою осіб, які перебувають за кордоном, підшукував на території Одеської області чоловіків у скрутному матеріальному становищі з навичками керування суднами. Завербовані ним чоловіки мали незаконно переправляти нелегальних мігрантів з Туреччини до Греції та Італії.

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    Одесит вербував чоловіків і втягував їх у злочинну діяльність
    Одесит вербував чоловіків і втягував їх у злочинну діяльність
    Одесит вербував чоловіків і втягував їх у злочинну діяльність

    Обіцяючи людям стабільний заробіток в розмірі 2500 доларів США, правопорушник вводив їх в оману, запевняючи: робота, пов’язана з морськими перевезеннями мігрантів, незаконна, але найтяжчі наслідки, які можуть настати для них, – депортація в Україну або арешт до чотирьох місяців. Насправді скоєння вказаного кримінального правопорушення тягне за собою більш суворе покарання.

    Після кількамісячного документування протиправної діяльності 42-річного чоловіка, працівники управління міграційної поліції та Слідчого управління ГУНП в Одеській області спільно з прикордонниками під процесуальним керівництвом обласної прокуратури затримали його «на гарячому» під час спроби вивезення до Туреччини трьох громадян України віком 25-ти, 34-х та 44-х років. У фігуранта було вилучено паспорти, квитки на авіарейс Одеса-Стамбул, мобільні телефони та інші речові докази.

    Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 Кримінального кодексу України. Підозрюваний затриманий в порядку статті 208 Кримінального кодексу. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне чоловіку загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Тим часом, на Одещині засудили місцевого мешканця за незаконне переправлення людей через кордон
    Теги: контрабанда Одеса арешт депортація робота кордон
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