Тисячі людей в Одесі і області залишились без води: коли включать

У деяких одеситів води може не бути до 20:00 12 листопада

Через ремонтні роботи тисячі мешканців Одеси і області будуть без води. Постачання комунальники обіцяють поновити до вечора, проте час виконання робіт і перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком імовірні аварійні ситуації упродовж дня. Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

До 14:00 води не буде за такими адресами:

з 51 по 53 лінії — всі будинки;

вул. Луцька — частково.

У деяких людей водопостачання буде відсутнє до 15:00.

А саме:

вул. Колгоспна, 1-30;

вул. Бабушкіна, 1-9а;

вул. Д. Писарєва, 1-9а;

вул. Довга, 2-82;

пров. Дружний, 1-20;

Дубовий Гай, 13-45;

вул. Горіхова, 1-68;

1-й Колгоспний пров., 1-9;

1-й Тепличний пров., 1-5;

2-й Колгоспний пров., 2-35;

2-1 Тепличний пров., 1-10;

Дача Ковалевського, 1-51;

вул. Абрикосова, 1-61.

До 20:00 не буде води у таких населених пунктах:

село Булдинка;

село Візирка;

село Нові Біляри;

місто Південне.

Нагадаємо, що через негоду, яка накрила сусідні з Україною країни, в Одесі та області може зіпсуватися якість води через забруднення Дунаю та Дністра. Для запобігання виникнення інфекційних захворювань та надзвичайних ситуацій посилено моніторинг за якістю питного водопостачання та контроль за станом здоров’я населення регіону.