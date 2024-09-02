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Місто з душею та багатовіковою історією. Одеса відзначає 230-ту річницю

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Місто з душею та багатовіковою історією. Одеса відзначає 230-ту річницю
2 вересня Одеса святкує день міста
ілюстрація: Олег Кіпер/Telegram

Одеса відома своїми пам’ятками архітектури, талановитими митцями, героями, науковцями, спортсменами, легендами й особливим вільним духом жителів міста

Сьогодні, 2 вересня, – не лише початок нового навчального року, а й день заснування Одеси. Із 230-ю річницею місто привітали начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та мер Геннадій Труханов.

«Наша Одеса відома своїми пам’ятками архітектури, талановитими митцями, героями, науковцями, спортсменами, легендами і особливим вільним духом жителів міста. Саме люди є головною цінністю Одеси. Їх неповторне почуття гумору, гостинність, легкість і волелюбність створюють унікальну одеську атмосферу, яка приваблює гостей з усього світу», – зазначив Кіпер.

За його словами, нині, коли Україна протистоїть підступній агресії, одесити відкрили світу ще одну свою якість – неймовірну відданість рідному місту, згуртованість і готовність відстоювати свій дім усією одеською великою родиною, «разом переживати не тільки радість, а й біль, та бути опорою для одне одного».

«Наша Чорноморська перлина – під надійним захистом своїх синів і доньок. Бажаю одеситам перемоги, мирного українського неба, теплого і безпечного Чорного моря, родинної злагоди, міцного здоров’я. А Одесі-мамі – процвітання і щасливих успішних дітей!», – побажав глава регіону.

Місто з душею та багатовіковою історією. Одеса відзначає 230-ту річницю

Сьогодні, 2 вересня, – не лише початок нового навчального року, а й день заснування Одеси. Із 230-ою річницею місто привітали начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та мер Геннадій Труханов.

«Наша Одеса відома своїми пам’ятками архітектури, талановитими митцями, героями, науковцями, спортсменами, легендами і особливим вільним духом жителів міста. Саме люди є головною цінністю Одеси. Їх неповторне почуття гумору, гостинність, легкість і волелюбність створюють унікальну одеську атмосферу, яка приваблює гостей з усього світу», – зазначив Кіпер.

За його словами, нині, коли Україна протистоїть підступній агресії, одесити відкрили світу ще одну свою якість – неймовірну відданість рідному місту, згуртованість і готовність відстоювати свій дім усією одеською великою родиною, «разом переживати не тільки радість, а й біль, та бути опорою для одне одного».

«Наша Чорноморська перлина – під надійним захистом своїх синів і доньок. Бажаю одеситам перемоги, мирного українського неба, теплого і безпечного Чорного моря, родинної злагоди, міцного здоров’я. А Одесі-мамі – процвітання і щасливих успішних дітей!», – побажав глава регіону.

Водночас Труханов описує Одесу як душу, наповнену багатовіковою історією, традиціями, культурою та особливою атмосферою, місто вільних людей, які живуть в незламній країні.

«Проте сьогодні наш спільний дім переживає складні часи. Повномасштабна війна принесла випробування та біль майже в кожну родину. Ми вшановуємо всіх одеситів, які стали на захист нашої країни, відстоюючи мир та свободу  не тільки для себе, а й для майбутніх поколінь.

Попри війну, кожного дня ми разом створюємо ту Одесу, яка стане втіленням наших мрій і сподівань. Ми підтримуємо наші героїчні ЗСУ та при цьому міцно тримаємо свій фронт – життєзабезпечення мільйонного міста.

Зі святом! Здоровʼя, сил та якнайшвидшої перемоги нам усім!», – побажав мер Одеси.

Історія Одеси

Попри те, що історія Одеси почалася задовго до 1794 року, цей рік вважається офіційним днем ​​заснування міста.

У 1793 році була побудована фортеця з п’ятьма бастіонами і 120 гарматами, огороджена ровами і валами. Гарнізон налічував дві тисячі осіб. Через рік, 27 травня (7 червня) 1794 року згідно рескрипту Катерини II була затверджена споруда нового міста і порту на місці поселення Хаджибей. А вже 22 серпня (2 вересня) 1794-го був проведений молебень і вбиті перші палі в заснування міста. У цей день були закладені фундаменти Великого і Платонівського молів, верф, дві пристані для купецьких судів, дві церкви Святого Миколая і Святої Катерини, а також було зроблено траншею для фундаментів міських споруд. Перший камінь у фундамент міста був закладений іспанським дворянином і російським воєначальником Хосе де Рібас, або як його називали в Росії – Йосип Михайлович Дерибас.

Саме ця дата стала днем ​​заснування Одеси. План міста був попередньо розроблений військовим інженером Францом де Волланом і особисто затверджений царицею.

План Одеси був попередньо розроблений військовим інженером Францом де Волланом
План Одеси був попередньо розроблений військовим інженером Францом де Волланом
схема з відкритих джерел

Місто будувалося з прямокутною сіткою вулиць, при цьому виділялися основні магістралі і площі. Таке планування дає можливість вітру, що дме з моря очищати вулиці від міського пилу і диму. З того часу збереглася і нумерація будинків, яка починалася від моря.

Нагадаємо, що 23 серпня відзначався День міста Харкова. 

Теги: Одеса місто свято

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