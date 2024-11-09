РФ принесла горе в ще одну сім'ю: в Одесі загинула мама 16-річного хлопця

В Одеському районі 13 людей зазнали поранень

Унаслідок дронової атаки на Одесу постраждала ціла родина: батько та 16-річний син перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості. Мати загинула. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Через ворожу атаку в Одеському районі пошкоджено багатоповерхівки у двох житлових комплексах, приватні будинки, складські приміщення приватного підприємства та десятки приватних автівок. 13 людей отримали поранення, серед них двоє дітей 2020 та 2008 років народження. Вісім постраждалих було госпіталізовано, іншим допомога надана на місці. Психологи ДСНС надали допомогу 25 особам, серед яких одна дитина.

Через падіння дрону в Авангарді на території одного з ЖК сталася масштабна пожежа: загорілися близько 15 автівок, пошкоджені житлові будинки. Постраждали п'ять осіб, серед них одна дитина.

В Одесі вибито вікна у трьох корпусах житлових багатоповерхівок. Внаслідок ворожої атаки зруйновано приватний будинок з подальшим загорянням.

«Постраждала ціла родина: батько та 16-річний син перебувають у лікарні в стані середнього ступеня важкості, мати, на жаль, загинула. Висловлюю щирі співчуття…», – сказав Кіпер.

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Наслідки дронової атаки на Одесу, 9 листопада 2024 р. фото: Олег Кіпер/Telegram

Нагадаємо, в ніч на 9 листопада епіцентром повітряного удару ворога стала Одеська область. Загалом цієї ночі росіяни запустили по Україні 51 ударний БпЛА типу Shahed та безпілотник невстановленого типу із районів Приморсько-Ахтарська та Орла (РФ). Станом на 08.00 підтверджено збиття 32-х ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській та Тернопільській областях. 18 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.