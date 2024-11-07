В Одесі надають адресну допомогу ветеранам війни та членам їхніх сімей

Фінансова підтримка за рахунок коштів бюджету Одеської міської територіальної громади надається в рамках реалізації Міської цільової програми «Ветеран Одеси»

В Одесі відбулося сімнадцяте засідання Координаційної ради з питань формування та реалізації ветеранської політики при Департаменті праці та соціальної політики Одеської міської ради. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Під час засідання було розглянуто 124 звернення ветеранів війни, членів родин загиблих (померлих) ветеранів війни і Захисників чи Захисниць України та членів сімей зниклих безвісти за особливих обставин військовослужбовців та прийняті відповідні рішення. Зокрема, прийняті рішення щодо надання адресної щомісячної муніципальної допомоги:

8 особам з інвалідністю внаслідок війни у разі, якщо інвалідність пов’язана з пораненням, контузією або каліцтвом, у розмірі по 3000 грн (на місяць);

6 особам з інвалідністю внаслідок війни у разі, якщо інвалідність настала внаслідок захворювання, у розмірі по 2000 грн (на місяць);

15 членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України у розмірі по 3000 грн (на місяць).

Прийняті рішення щодо надання адресної одноразової муніципальної допомоги:

9 ветеранам війни та 10 членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України в особливих випадках та на вирішення різних видів соціально-побутових проблем на загальну суму 132 900 грн;

для 15 дітей з числа родин осіб з інвалідністю внаслідок війни та загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на придбання хлібобулочних виробів у розмірі по 1500 грн (на кожну дитину);

для 17 дітей з числа родин осіб з інвалідністю внаслідок війни та загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України у розмірі по 4000 грн (на кожну дитину);

для 15 сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на оплату житлово-комунальних послуг;

16 дітям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України та дітям зниклих безвісти військовослужбовців з нагоди Дня знань, які йдуть до закладів загальної середньої освіти, у розмірі 10 000 грн (на кожну дитину);

6 батькам загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України до Дня пам’яті захисників України у розмірі 10 000 грн;

7 непрацездатним батькам, дружинам (чоловікам), повнолітнім дітям, які є особами з інвалідністю І і ІІ груп, які у встановленому порядку визначені членами сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України у Донецькій та Луганській областях, до Дня пам’яті захисників України у розмірі 40 000 грн.

Нагадаємо, що українцям виплачуватимуть цільову та багатоцільову фінансову підтримку за сприяння Швейцарського Червоного Хреста.