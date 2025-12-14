Головна Одеса Новини
Удар по порту Чорноморська. Стало відомо, що перевозило турецьке судно: відео

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Удар по порту Чорноморська. Стало відомо, що перевозило турецьке судно: відео
Пошкоджене турецьке судно перевозило овочі
скриншот відео з соцмереж

Російські пропагандисти виправдовували атаку на цивільне судно нібито його причетністю до тіньового флоту енергетики України

Турецьке вантажне судно Cenk T, яке днями було пошкоджене внаслідок російського ракетного удару в порту Чорноморськ Одеської області, перевозило помідори. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відео з місця події, яке поширилося в соцемережах.

Російські пропагандисти виправдовували атаку на цивільне судно нібито його причетністю до тіньового флоту енергетики України: мовляв, на судні були генератори, які виробляли електрику для навколишньої інфраструктури. Однак, як видно з відео, вантажем були звичайні помідори.

Нагадаємо, Туреччина виступила із закликом до негайної деескалації після того, як під час російської атаки на порт Чорноморськ 12 грудня було уражено судно, що належить турецькій компанії. За попередніми даними, члени екіпажу та водії вантажівок, які перебували на борту ураженого судна, були оперативно евакуйовані. Постраждалих серед громадян Туреччини немає. 

Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки було уражено цивільне судно, яке належить турецькій поромній компанії Cenk Shipping RoRo. 8 жовтня вона почала рейси між турецьким Карасу та портами Одеси.

Крім того, 13 грудня Росія вчергове грубо порушила закони війни та норми міжнародного морського права, атакувавши цивільне судно у Чорному морі. Ціллю окупантів став турецький суховантаж Viva, який рухався узгодженим морським коридором. Судно прямувало з вантажем соняшникової олії до Єгипту.

Теги: Туреччина Чорне море Одеса

