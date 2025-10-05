Головна Країна Події в Україні
Іванна Гончар
glavcom.ua
Комбінована атака на Запоріжжя: є поранені, виникли пожежі
фото: Запорізька ОВА

На території одного з місцевих підприємств виникла пожежа

У ніч проти 5 жовтня російські війська здійснили комбіновану атаку по Запоріжжю, застосувавши ударні дрони Shahed та керовані авіабомби. За попередніми даними, ворог завдав щонайменше 10 ударів по місту. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

Внаслідок обстрілів у кількох районах зафіксовано перебої з електро- та водопостачанням.

На території одного з місцевих підприємств виникла пожежа, над якою вже працюють рятувальники. За уточненими даними, попередньо поранені двоє людей.

Також відомо про влучання у житлові будинки, у деяких із них тривають пожежі.

Федоров закликав мешканців залишатися в укриттях, оскільки атака ще триває. Відновлювальні роботи розпочнуться одразу після дозволу від військових.

