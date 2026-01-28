Головна Одеса Новини
В Одесі дрон РФ влучив на території монастиря: сталася пожежа

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
В Одесі дрон РФ влучив на території монастиря: сталася пожежа
Дрони атакували Одесу
фото з відкритих джерел

Дані щодо наслідків атаки уточнюються

Російські окупаційні війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Наслідки повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, пише «Главком».

У Київському районі зафіксовано влучання БпЛА по території православного монастиря, внаслідок чого виникла пожежа.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. Дані щодо наслідків атаки уточнюються.

Як відомо, російські терористи масовано атакували Одещину понад 50 ударними безпілотниками у ніч на 27 січня.

«Внаслідок атаки пошкоджено десятки житлових будинків, церкву, дитячий садок, ліцей, фітнес-центр, приватний транспорт. На кількох локаціях спалахнули масштабні пожежі. У низці багатоповерхових будинків зруйновано та пошкоджено десятки квартир, понівечено фасади, вибито вікна», – повідомив глава ОВА.

В Одесі зросла кількість загиблих внаслідок нічної російської атаки. Під завалами будинку знайшли тіло жінки.

Теги: пожежа обстріл Одещина Одеса

