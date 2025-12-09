Головна Країна Події в Україні
Кількість жертв російської атаки на Тернопіль зросла до 38

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Кількість жертв російської атаки на Тернопіль зросла до 38
Зруйнована багатоповерхівка на вулиці Стуса після обстрілу Тернополя вранці 19 листопада
фото: Суспільне Тернопіль

Наразі безвісти зниклими залишаються троє дорослих

Кількість жертв російської атаки на Тернопіль, яка відбулася в ніч на 19 листопада, зросла до 38 осіб. Серед загиблих – восьмеро дітей. Про це повідомив начальник обласної поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко, пише «Главком».

Зюбаненко уточнив, що внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Тернополі було виявлено ще двоє загиблих, які раніше вважалися безвісти зниклими. За даними Зюбаненка, наразі безвісти зниклими залишаються троє дорослих.

Слідчі дії продовжуються.

Нагадаємо, влада Тернополя ухвалила рішення демонтувати багатоквартирний будинок на вулиці Василя Стуса, 8, який зазнав критичних руйнувань внаслідок прямого влучання російської ракети, випущеної стратегічною авіацією РФ.

Варто зазначити, Російська Федерація атакувала ракетами Тернопіль 19 листопада. Внаслідок чого загинуло багато людей. 22 листопада у місті було завершено пошуково-рятувальні роботи після влучання російської ракети у багатоквартирний будинок.

До слова, у Тернополі, на стіні будинку, зруйнованого російською ракетою, художник Андрій Єрмоленко створив мурал, присвячений дітям, загиблим унаслідок російських атак. На стінописі зображена маленька дівчинка, яка захищає свої іграшки від ракети.

За допомогою ДНК-експертизи правоохоронці встановили особу ще одного загиблого внаслідок ракетного удару по Тернополю.

Загальна кількість загиблих внаслідок ворожої атаки у Тернополі зросла до 35 осіб, серед яких семеро дітей. Безвісти зниклими вважаються п'ятеро осіб, одна з них – дитина.

Тернопіль ракетна атака

