Одеситів попередили про відключення водопостачання (фдреси)
Відключення води в Київському районі Одеси на 13 листопада
Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт з переключення знову прокладеного водопроводу діаметром 160 мм за адресою: просп. Небесної Сотні, 51-53,
13 листопада 2019 року з 09:00 до 22:00
буде припинено подавання води споживачам таких вулиць міста:
- вул. Левітана, 70-116,
- вул. Академіка Корольова, 2-34 / 1,
- просп. Небесної Сотні, 1-67,
- вул. Тульська, 73-123 і 68-108,
- вул. Інглезі, 1-3 / 3,
- 1-18 лінії Люстдорфської дороги.
Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово завдані незручності.
Телефон для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).