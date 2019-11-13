Одеситів попередили про відключення водопостачання (фдреси)



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Відключення води в Київському районі Одеси на 13 листопада

Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт з переключення знову прокладеного водопроводу діаметром 160 мм за адресою: просп. Небесної Сотні, 51-53,

13 листопада 2019 року з 09:00 до 22:00

буде припинено подавання води споживачам таких вулиць міста:

вул. Левітана, 70-116,

вул. Академіка Корольова, 2-34 / 1,

просп. Небесної Сотні, 1-67,

вул. Тульська, 73-123 і 68-108,

вул. Інглезі, 1-3 / 3,

1-18 лінії Люстдорфської дороги.



Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово завдані незручності.

Телефон для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).