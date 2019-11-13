  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Одеситів попередили про відключення водопостачання (фдреси)

    • Розсилка
    Одеситів попередили про відключення водопостачання (фдреси)

    Відключення води в Київському районі Одеси на 13 листопада

    Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт з переключення знову прокладеного водопроводу діаметром 160 мм за адресою: просп. Небесної Сотні, 51-53,

    13 листопада 2019 року з 09:00 до 22:00

    буде припинено подавання води споживачам таких вулиць міста:

    • вул. Левітана, 70-116,
    • вул. Академіка Корольова, 2-34 / 1,
    • просп. Небесної Сотні, 1-67,
    • вул. Тульська, 73-123 і 68-108,
    • вул. Інглезі, 1-3 / 3,
    • 1-18 лінії Люстдорфської дороги.


    Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово завдані незручності.

    Телефон для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).

    Одеса водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ