Одеська хореографічна школа відзначила 80-річний ювілей



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До 80-річчя Одеської хореографічної школи в Одеському національному академічному театрі опери та балету відбувся ювілейний концерт вихованців

25 травня 2019 року на сцені Одеського національного академічного театру опери та балету відбувся ювілейний концерт, присвячений 80-річчю дитячої хореографічної школи.

Заступник директора департаменту культури і туризму Одеської міськради Людмила Крижалко привітала колектив з ювілеєм і вручила нагороди за плідну працю та виховання майстрів сцени.

«Вихованців хореографічної школи Одеси знають у всьому світі. Її випускники прославляють місто на сценах театрів України, Європи і США.

Батьки приводять дітей займатися в балетну школу, знаючи, що їм дадуть гідну освіту. Перед дітьми відкривається великий світ мистецтва. І велика подяка викладачам за їх неймовірну працю і любов до дітей. Творчості, терпіння і подальших успіхів», - побажала Людмила Крижалко.

Під час концерту на сцені Одеського національного академічного театру опери та балету виступили учні хореографічної школи, показавши чудові номери. Свою майстерність представили і випускники.

Також яскравими виступами привітали ювілярів танцюристи творчих навчальних закладів Києва та Запоріжжя.

Крім того, учениці хореографічної школи підготували номер пам'яті педагогів, що відійшли у вічність.

Директор хореографічної школи Оксана Книжник подякувала викладачам і юним артистам за працю, прагнення підтримувати традиції школи і стати професіоналами балету. Також були відзначені заслуги школи, злагоджена робота колективу, в тому числі в організації Міжнародного фестивалю-конкурсу «Балетні сезони в Одесі», який зібрав кращих танцюристів міст України та інших країн.