Одеська кіностудія виклала усі фільми на YouTube



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Загалом там представлено 428 картин

Усі фільми, відзняті на Одеській кіностудії, виклали в інтернет у вільний доступ. Тепер переглянути стрічки можна на каналі YouTube.

Про це повідомляє Український інтерес.

Серед картин «Десять негритят» (1987), «Місце зустрічі неможливо змінити» (1979), «Життя й дивовижні пригоди Робінзона Крузо» (1972), «Д’артаньян і три мушкетери» (1979), «Пригоди Електроніка» (1979) тощо.

Є навіть архівні стрічки, зокрема «Коліївщина» (1933), «Останнє танго» (1918), «Назар Стодоля» (1936), «Боксери» (1941), «П’ять наречених» (1930) тощо.

Загалом добірка фільмів – абсолютно різна за жанрами, а особливо стилями. Можна зустріти і маловідомі артхаусні стрічки 90-х років.

Одна з найстаріших кіностудій світу. Одеська кіностудія бере свій початок у 1907 році, коли кінематографіст Мирон Гроссман створив один із перших вітчизняних фільмів та заснував кіноательє «Мирограф», яке згодом стало кінофабрикою. У 1910-х роках Гроссман почав знімати документальні й пізнавальні фільми разом із відомими кінематографістами. У квітні 1919 року, коли до Одеси увійшли більшовики, військові оператори зняли хронікальну стрічку «Взяття Одеси». У 1923-1929 роках Одеська кінофабрика перетворилася на головний кіновиробничий майданчик УРСР. Серед перших режисерів кінофабрики були Петро Чардинін та Микола Салтиков, а в 1924 році до них приєднався Лесь Курбас, в 1925 – Аксель Лундін, Олександр Анощенко, Пантелеймон Сазонов Уетінг, В’ячеслав Вісковський. У 1927 році Одеську кінофабрику визнали однією з найкращих у країні. Першим звуковим фільмом Одеської кінофабрики мала стати стрічка «Людина з містечка» Григорія Рошаля, але таким фільмом стала «Коліївщина» (1933) Івана Кавалерідзе. У 1938 році виходять картини про минуле українського народу: «Назар Стодоля», «Кармелюк». У травні 2019 року Одеська кіностудія відзначила 100-річний ювілей.

Нагадаємо, з 2018 року співвласником Одеської кіностудії став девелопер Андрій Вавриш, який товаришує з теперішнім керівником Офісу президента Андрієм Богданом. Його партнер по кіностудії – ексгендиректор «1+1 медіа», а нині нардеп Олександр Ткаченко.