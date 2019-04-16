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    Одеські дзюдоїсти завоювали чотири медалі на чемпіонаті України

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    Одеські дзюдоїсти завоювали чотири медалі на чемпіонаті України

    Вихованці Одеської спортшколи №15 завоювали золоту, срібну і дві бронзові медалі на чемпіонаті України з дзюдо

    З 11 по 13 квітня 2019 року у Львові проходив чемпіонат України з дзюдо. У змаганнях взяли участь 634 спортсмени з 24-х областей України.

    У складі збірної Одеської області на змаганнях виступили вихованці Одеських комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл №4, №8 та №15.

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    Гарну підготовку продемонстрували вихованці відділення дзюдо ДЮСШ №15, завоювавши призові місця, зокрема:

    • Халідов Саїд-Магомед - І місце (55 кг);
    • Лімзаєва Тетяна - ІІ місце (52 кг);
    • Дякун Дар'я - ІІІ місце (44 кг);
    • Бегунова Ольга - ІІІ місце (57 кг).

    Завдяки високому рівню підготовки і майстерності одеські спортсмени завоювали на чемпіонаті України III загальнокомандне місце.

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    Одеські дзюдоїсти завоювали чотири медалі на чемпіонаті України
    Одеські дзюдоїсти завоювали чотири медалі на чемпіонаті України
    Одеські дзюдоїсти завоювали чотири медалі на чемпіонаті України
    Одеські дзюдоїсти завоювали чотири медалі на чемпіонаті України

    Підготували спортсменів до змагань тренери-викладачі: Фізулі Мірзоєв, Костянтин Цховребашвілі, Геннадій Яременко, Віталій Южаков та Юрій Каляпін.

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