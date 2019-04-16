Одеські дзюдоїсти завоювали чотири медалі на чемпіонаті України



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Вихованці Одеської спортшколи №15 завоювали золоту, срібну і дві бронзові медалі на чемпіонаті України з дзюдо

З 11 по 13 квітня 2019 року у Львові проходив чемпіонат України з дзюдо. У змаганнях взяли участь 634 спортсмени з 24-х областей України.

У складі збірної Одеської області на змаганнях виступили вихованці Одеських комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл №4, №8 та №15.

Гарну підготовку продемонстрували вихованці відділення дзюдо ДЮСШ №15, завоювавши призові місця, зокрема:

Халідов Саїд-Магомед - І місце (55 кг);

Лімзаєва Тетяна - ІІ місце (52 кг);

Дякун Дар'я - ІІІ місце (44 кг);

Бегунова Ольга - ІІІ місце (57 кг).

Завдяки високому рівню підготовки і майстерності одеські спортсмени завоювали на чемпіонаті України III загальнокомандне місце.

Підготували спортсменів до змагань тренери-викладачі: Фізулі Мірзоєв, Костянтин Цховребашвілі, Геннадій Яременко, Віталій Южаков та Юрій Каляпін.