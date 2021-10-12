Одеська влада посилила карантин в області

Кількість госпіталізацій і завантаженість ліжок з киснем на Одещині підійшла до критичної позначки

Показники захворюваності коронавірусом в Одеській області у 6 разів перевищують норму

З 11 жовтня в Одеській області посилюють карантинні заходи. Зміни торкнуться медицини та сфери освіти. Про це повідомив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров на брифінгу.

У регіоні з 11 жовтня забороняються:

планові госпіталізації в місцевих лікарнях, крім випадків з ризиком ускладнення вагітності та пологів, а також з онкологічними та пульмонологічними хворобами.

Крім того, під заборону потрапили масові заходи, а також будь-які розважальні, спортивні, рекламні та інші заходи, крім офіційних спортивних, які включені в єдиний календарний план.

За словами Гончарова, показники захворюваності коронавірусом в Одеській області у шість разів перевищують цільові. До критичної позначки вже підійшла кількість госпіталізацій і завантаженість ліжок з киснем.

Станом на ранок 12 жовтня до «помаранчевої» зони епідемічної небезпеки віднесено 15 регіонів України.

До слова, за минулу добу, 11 жовтня, в Україні зафіксовано 11 996 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 262, медпрацівників – 227).

Зазначимо, штам «Дельта» на 235% небезпечніший, ніж базовий вірус.

Також МОЗ назвав усі симптоми «легкого» коронавірусу.

Додамо, що напередодні МОЗ зафіксував рекордну кількість дзвінків до швидкої допомоги. У відомстві зазначили, що в першу чергу це пов’язано з новою хвилею коронавірусної хвороби.

Крім того, ВООЗ офіційно дала визначення постковідному синдрому.