Одеська влада посилила карантин в області
Показники захворюваності коронавірусом в Одеській області у 6 разів перевищують норму
З 11 жовтня в Одеській області посилюють карантинні заходи. Зміни торкнуться медицини та сфери освіти. Про це повідомив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров на брифінгу.
У регіоні з 11 жовтня забороняються:
- планові госпіталізації в місцевих лікарнях, крім випадків з ризиком ускладнення вагітності та пологів, а також з онкологічними та пульмонологічними хворобами.
- Крім того, під заборону потрапили масові заходи, а також будь-які розважальні, спортивні, рекламні та інші заходи, крім офіційних спортивних, які включені в єдиний календарний план.
За словами Гончарова, показники захворюваності коронавірусом в Одеській області у шість разів перевищують цільові. До критичної позначки вже підійшла кількість госпіталізацій і завантаженість ліжок з киснем.
Станом на ранок 12 жовтня до «помаранчевої» зони епідемічної небезпеки віднесено 15 регіонів України.
До слова, за минулу добу, 11 жовтня, в Україні зафіксовано 11 996 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 262, медпрацівників – 227).
Зазначимо, штам «Дельта» на 235% небезпечніший, ніж базовий вірус.
Також МОЗ назвав усі симптоми «легкого» коронавірусу.
Додамо, що напередодні МОЗ зафіксував рекордну кількість дзвінків до швидкої допомоги. У відомстві зазначили, що в першу чергу це пов’язано з новою хвилею коронавірусної хвороби.
Крім того, ВООЗ офіційно дала визначення постковідному синдрому.
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