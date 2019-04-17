Одеські спортсмени стали переможцями та призерами змагань зі скелелазіння



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Вихованці одеської спортшколи №12 успішно виступили на всеукраїнських змаганнях зі скелелазіння, завоювавши медалі в різних категоріях

З 11 по 14 квітня 2019 року в Нікополі відбулося два змагання: чемпіонат України зі скелелазіння серед юніорів, молоді та юнаків (боулдерінг) 3 ранг і всеукраїнські змагання зі скелелазіння серед юніорів, молоді та юнаків (швидкість, етап) 4 ранг.

У чемпіонаті України зі скелелазіння взяли участь 165 спортсменів, а на всеукраїнських змаганнях - 128 спортсменів.

Одесу на змаганнях представляли вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №12.

За підсумками двох змагань юні одесити посіли призові місця.

Так, у чемпіонаті України призерами стали:

Григорій Ільчишин - 1 місце (юнаки, група А);

Михайло Драченко - 3 місце (юнаки, група В).

У загальному заліку одесити зайнали 3 командне місце.

На всеукраїнських змаганнях перемогу святкували Софія Гладка (дівчата, група В) і Григорій Ільчишин (юнаки, група А), які зайняли перші місця. На другому місці - Денис Мозолевич (юнаки, група А), на третьому - Андрій Шульман (юнаки).

Переможці та призери були нагороджені медалями та грамотами.

Цілі проведення турнірів: популяризація і розвиток в Україні скелелазіння, підвищення спортивної майстерності, а також відбір найсильніших спортсменів до складу збірної команди України для участі в чемпіонатах світу і Європи.