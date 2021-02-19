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    У боротьбі з гендерною дискримінацією: в Одеській облраді з'явилась жіноча депутатська група

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    До складу групи увійшли 84 депутати - У боротьбі з гендерною дискримінацією: в Одеській облраді з'явилась жіноча депутатська група
    До складу групи увійшли 84 депутати
    фото: з відкритих джерел

    Її члени будуть брати участь у різних соціальних ініціативах

    Депутатки Одеської обласної ради сформували групу «Рівні можливості».

    Про це стало відомо під час засідання позачергової сесії 19 лютого, повідомляє Depo.Одеса.

    За словами депутаток, групу створили, аби боротись з суспільними стереотипами у гендерній політиці. Її члени будуть брати участь у соціальних ініціативах проти дискримінації з гендерною ознакою.

    «Рівні можливості – це не лише про права жінок та чоловіків, а про розвиток демократії в країні, створення комфортних умов для всіх груп населення, захист прав дітей, протидія насильству. Це одні з ключових питань, якими кожен із нас займається та які важливі для нашого об’єднання. І я переконана, що створення нашої депутатської групи підсилить всі ці напрямки», – розказала керівник депутатської групи Юлія Чухало.

    До складу групи також увійшли депутатки Ірина Коваліш (заступник керівника), Світлана Фабрикант, Ольга Долгопола, Лілія Коваленко, Юлія Шестакова та Лілія Третьякова. Зазначимо, що до депутатського корпусу Одеської обласної ради VIII скликання входять 19 жінок. Загальна кількість депутатів – 84.

    Нагадаємо, депутатів Вінницької облради закріплять за громадами.

    Теги: депутат Одеса Одеська облрада гендерная политика дискримінація
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