Одесу відвідав член парламенту Литви



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В одеській мерії відбулась зустріч з представником Сейму Литовської Республіки паном Гинтарасом Степонавічюсом

7 червня 2019 року в одеській мерії відбулася зустріч представників департаментів Одеської міської ради з членом Сейму Литовської Республіки паном Гинтарасом Степонавічюсом.

На зустрічі були присутні: заступник директора департаменту міжнародного співробітництва та маркетингу Оксана Чернова, заступник директора департаменту освіти та науки Ірина Столбова, а також Почесний консул Литовської Республіки в Одесі та Одеській області пані Олена Друтіс.

Сторони обговорили питання реалізації спільних проектів та перспективи співпраці в сфері освіти.

Гинтарас Степонавічюс обіймав посаду міністра освіти та науки Литви з 2008 по 2012 роки.