Оголошено вирок у справі про замах на громадських активістів Бейбутяна та Ганула

Майоренко не планує подавати апеляцію

У середу, 22 жовтня, Приморський районний суд Одеси оголосив вирок у справі Миколи Майоренка, якого обвинувачували в організації замовного вбивства двох громадських активістів – Геннадія Бейбутяна та Дем’яна Ганула. Суд призначив йому 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

20 жовтня Микола Майоренко заявив, що повністю визнає провину. Він також повідомив, що не планує подавати апеляцію. На решту питань чоловік відмовився відповідати.

Що відомо про справу Миколи Майоренка

У жовтні 2024 року в Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у спробі замовного вбивства місцевого бізнесмена та громадського діяча Геннадія Бейбутяна. За даними слідства, замовлення на злочин надійшло від російських спецслужб.

43-річний мешканець Львова прибув до Одеси у вересні, щоб виконати завдання, отримане від кураторів із РФ. Слідчі встановили, що він мав організувати вбивство керівника громадського формування, який відкрито підтримував мобілізацію. За це виконавець мав отримати винагороду в розмірі $80 тис.

Чоловік передав найманцю фото жертви, її адресу, звички та розпорядок дня. Правоохоронці інсценували вбивство: зробили постановочні фото та відео «жертви» й передали їх замовнику. Після цього організатора затримали під час «отримання звіту».

У нього вилучили бойову гранату Ф-1, а також телефон з листуванням із російським куратором. В СБУ повідомили, що це вбивство мало бути показовим, щоб дестабілізувати ситуацію в регіоні. Після нього, за планом РФ, мали піти інші атаки на проукраїнських громадських діячів.

Тоді чоловіку повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення, та незаконне поводження з боєприпасами.

До слова, 14 березня 2025 Дем’ян Ганул був вбитий у Приморському районі Одеси. «Главком» повідомляв, що раніше активіст просив СБУ про захист через погрози та «злив» в мережу особистої інформації.