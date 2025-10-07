Головна Світ Соціум
В Албанії під час суду підозрюваний відкрив стрілянину: є загиблий та поранені

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Суддя отримав тяжке поранення й був терміново доставлений до лікарні, але помер дорогою
фото з відкритих джерел

Трагедія сталася в столиці Албанії під час слухання майнового спору

В апеляційному суді Албанії сталася стрілянина, під час якої загинув суддя, а ще двоє людей зазнали поранень. Інцидент стався 6 жовтня в столиці країни – Тирані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

За даними поліції, трагедія сталася під час слухання майнового спору. Суддя Астріт Калая, який головував на засіданні, отримав тяжке поранення й був терміново доставлений до лікарні, але помер дорогою.

Ще двоє учасників процесу, батько та син, також дістали вогнепальні поранення. Їх госпіталізували, наразі стан потерпілих оцінюється як стабільний.

Після спроби втечі з місця події стрільця вдалося оперативно затримати. Поліція розпочала розслідування, щоб з’ясувати всі обставини інциденту.

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама назвав стрілянину трагічною подією та закликав до жорсткішого покарання за злочини, пов’язані зі зброєю. За його словами, інцидент демонструє необхідність посилення внутрішньої безпеки в судах і перегляду положень Кримінального кодексу щодо незаконного зберігання зброї.

«Ця трагедія є беззаперечним аргументом на користь значного посилення законодавства. Жодної толерантності до людей, які носять зброю без дозволу, бути не може», – наголосив прем’єр.

Президент Албанії Байрам Бегадж також засудив напад, назвавши його жахливим замахом на всю систему правосуддя.

Як повідомлялося, внаслідок масової стрілянини в нічному районі Монтгомері – столиці штату Алабама загинули щонайменше дві людини та ще 12 отримали поранення. 

Поліція повідомила, що збройний конфлікт стався у центрі міста, неподалік музеїв Генка Вільямса та Рози Паркс, лише за кілька кварталів від будівлі уряду штату.

За словами начальника поліції Джеймса Грабойса, сутичка почалася після того, як один із чоловіків відкрив вогонь по натовпу – у відповідь кілька людей дістали зброю та почали стріляти один в одного просто серед сотень відвідувачів нічних закладів.

До слова, у місті Гранд-Бланк, штат Мічиган, озброєний чоловік атакував Церкву Ісуса Христа Святих Останніх Днів під час великої служби: він протаранив автомобілем фасад будівлі, відкрив вогонь по парафіянах і підпалив храм. 

За попередніми даними, щонайменше четверо людей загинули, ще восьмеро отримали поранення, серед яких є діти, кілька постраждалих перебувають у критичному стані.

Правоохоронці вступили з нападником у перестрілку та ліквідували його. Ним виявився 40-річний житель Мічигану, озброєний штурмовою гвинтівкою.

Теги: суд Албанія стрілянина

