В Албанії під час суду підозрюваний відкрив стрілянину: є загиблий та поранені

Суддя отримав тяжке поранення й був терміново доставлений до лікарні, але помер дорогою

Трагедія сталася в столиці Албанії під час слухання майнового спору

В апеляційному суді Албанії сталася стрілянина, під час якої загинув суддя, а ще двоє людей зазнали поранень. Інцидент стався 6 жовтня в столиці країни – Тирані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

За даними поліції, трагедія сталася під час слухання майнового спору. Суддя Астріт Калая, який головував на засіданні, отримав тяжке поранення й був терміново доставлений до лікарні, але помер дорогою.

Ще двоє учасників процесу, батько та син, також дістали вогнепальні поранення. Їх госпіталізували, наразі стан потерпілих оцінюється як стабільний.

Після спроби втечі з місця події стрільця вдалося оперативно затримати. Поліція розпочала розслідування, щоб з’ясувати всі обставини інциденту.

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама назвав стрілянину трагічною подією та закликав до жорсткішого покарання за злочини, пов’язані зі зброєю. За його словами, інцидент демонструє необхідність посилення внутрішньої безпеки в судах і перегляду положень Кримінального кодексу щодо незаконного зберігання зброї.

«Ця трагедія є беззаперечним аргументом на користь значного посилення законодавства. Жодної толерантності до людей, які носять зброю без дозволу, бути не може», – наголосив прем’єр.

Президент Албанії Байрам Бегадж також засудив напад, назвавши його жахливим замахом на всю систему правосуддя.

