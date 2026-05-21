NYT: США та Ізраїль планували привести до влади в Ірані експрезидента країни

Колишній президент Ірану Махмуд Ахмадінежад реєструвався як кандидат на президентських виборах у Тегерані у 2024 році

Сполучені Штати та Ізраїль хотіли замінити нинішню владу Ірану на Махмуда Ахмадінежада, колишнього президента, відомого своїми жорсткими, антиізраїльськими та антиамериканськими поглядами

Сполучені Штати та Ізраїль розпочали військовий конфлікт проти Ірану, розраховуючи на зміну теократичного режиму та передачу влади колишньому іранському президенту Махмуду Ахмадінежаду. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Попри те, що під час свого президентства у 2005-2013 роках Ахмадінежад відзначався жорсткою антиамериканською та антиізраїльською риторикою, закликав ліквідувати Ізраїль і розвивав ядерну програму, в останні роки він конфліктував із вищим керівництвом у Тегерані, звинувачував його в корупції та перебував під домашнім арештом. Американська сторона розглядала його як лідера, здатного контролювати політичну та військову ситуацію в країні, порівнюючи цей план із моделлю зміни влади у Венесуелі після захоплення Ніколаса Мадуро.

Таємний план Ізраїлю, який складався з кількох етапів, передбачав ліквідацію верховного керівництва Ірану, повітряні удари, залучення курдських сил та створення політичної нестабільності, що мало призвести до падіння уряду. Проте операція пішла не за планом через недооцінку стійкості Ірану. У перший день американсько-ізраїльських ударів авіація уразила пост охорони Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) біля будинку Ахмадінежада в Тегерані, щоб звільнити його. Експрезидент вижив під час атаки, але отримав поранення і через невдалий початок операції розчарувався в ідеї зміни режиму. Наразі його точне місцезнаходження залишається невідомим.

Водночас, у Білому домі заявили, що американські військові виконали поставлені цілі щодо знищення ракетного потенціалу Ірану, а розвідка «Моссад» відмовилася коментувати деталі плану.

Як відомо, Дональд Трамп наголосив, що питання володіння Іраном ядерною зброєю є критично важливішим за фінансове становище громадян США.

За словами президента, у контексті можливого конфлікту з Тегераном він не зважає на економічні наслідки для американців. Трамп підкреслив, що його головна мета – запобігти появі ядерного арсеналу в Ірані. Він також зауважив, що іранське керівництво має прийняти правильні рішення, інакше Сполучені Штати планують завершити справу самостійно.

До слова, віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що адміністрація піклується «про фінансове становище американського народу» та захистив президента Дональда Трампа, якого критикували за те, що він натякнув, що це не є головним, коли він наполягає на мирній угоді з Іраном.