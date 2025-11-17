Головна Країна Події в Україні
Росія масовано атакувала Одещину безпілотниками

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Росія масовано атакувала Одещину безпілотниками
фото з відкритих джерел

Під удар потрапив Ізмаїл 

Вночі 17 листопада російські терористи масовано атакували безпілотниками Одеську область. Під основний удар потрапив Ізмаїл. Про це пише «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Як відомо, вибухи пролунали у Рені, Кілії та Ізмаїлі. Найбільша кількість БпЛА летіла саме на Ізмаїл. Пишуть, що у місті є прильоти.

Офіційної інформації щодо атаки на Одеську область наразі немає.

Повідомялося, що вночі 16 литстопада російські війська здійснили чергову атаку ударними безпілотниками, цілеспрямовано атакуючи цивільну та енергетичну інфраструктуру півдня Одеської області. 

«Попри активну роботу ППО, цієї ночі ударними безпілотниками знову пошкоджені обʼєкти енергетики, у тому числі сонячна електростанція», – заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Також 14 листопада російська терористична армія атакувала ударними дронами місцевий ринок у Чорноморську на Одещині. 

За попередніми даними, двоє людей загинули, ще сім поранено, деякі у важкому стані. Інформація про постраждалих уточнюється. Ударом пошкоджено міську площу, фасади магазинів, приватний транспорт. Вибухова хвиля вибила вікна в розташованому поруч коледжі.

Нагадаємо, уночі, 13 листопада, російська терористична армія атакувала ударними безпілотниками місто Арциз Одеської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.

Через ворожий обстріл пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, адміністративне приміщення та ремонтні цехи. Ніхто з людей не постраждав.

