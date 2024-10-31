Сприяв ухиленню від мобілізації: в Одесі затримали «торговця непридатністю»

22–річний зловмисник за 2500 доларів запропонував бажаючому уникнути призову на військову службу допомогу у вирішенні цього питання

Фігурант обіцяв посприяти у виготовленні «правильних» документів для військовозобов’язаних. Зловмиснику вже повідомили про підозру за зловживання впливом. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє поліція.

Як встановили слідчі слідчого управління поліції Одещини та оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НПУ, 22-річний зловмисник за 2500 доларів запропонував охочому уникнути призову на військову службу допомогу у вирішенні цього питання.

Для отримання тимчасового посвідчення військовозобов’язаного з проставленою відміткою про не придатність до проходження військової служби за станом здоров’я він пообіцяв вплинути на «потрібних» людей в одному з місцевих ТЦК та СП.

Також «клієнт» попросив допомогти з цим питання його знайомому. Згодом, голова громадської організації зателефонував йому та почав вимагати гроші вже за двох. У разі відмови погрожував посприяти в його швидкій мобілізації.

Поліцейські затримали ділка в процесуальному порядку відразу після одержання ним 5 000 доларів неправомірної вигоди. Окрім вказаних коштів, вилучили майже 104 тис. грн, походження яких буде встановлюватись у ході розслідування, печатки ТЦК та СП, порожні бланки тимчасових посвідчень військовозобов’язаного і смартфон з інформацією, що становить інтерес для слідства.

За наявністю достатніх доказів, слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 757 тисяч грн.

Проводяться заходи зі встановлення осіб, які могли скористатися протиправними послугами фігуранта та його можливих спільників.

Нагадаємо, напередодні старту жорсткої реформи МСЕКів «Главком» дослідив статки очільників обласних центрів медико-соціальної експертизи, які вони офіційно задекларували. 18 із 25 голів обласних МСЕК виявилися офіційними мільйонерами. Трійку найзаможніших відкриває керівниця Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа. Минулого року вона отримала 661,5 тис. грн зарплати, 166 тис. грн пенсії; інші її доходи – 1,15 млн грн. У банках посадовиця зберігала 678 тис. грн, $15,5 тис., 32,5 тис. євро; готівкою – 15,2 млн грн і $160 тис.

Як повідомлялося, за матеріалами Служби безпеки підозри у вчиненні злочинів отримали 64 посадовців медично-соціальних експертних комісій (МСЕК), а також скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність.

До слова, Верховна Рада України сьогодні, 29 жовтня, ухвалила в цілому законопроєкт №11225 щодо вдосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи.