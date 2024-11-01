В Одесі стартує опалювальний сезон: коли дадуть тепло

На Одещині завершили підготовку до опалювального сезону

Насамперед опаленням забезпечать дитячі садочки, школи та на лікарні

Одеська область повністю готова до опалювального сезону. Для холодної пори року в регіоні підготували 1 315 котелень і майже дві тисячі кілометрів тепломереж. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад та територій України.

Подачу тепла розпочнуть з урахуванням кліматичних умов регіону. Остаточні рішення щодо цього органи місцевого самоврядування ухвалюватимуть після 1 листопада.

Наразі опалення вже ввімкнули в Арцизькій громаді. А от в Южненській громаді електромережі підготують до подачі тепла лише 4 листопада.

У пресслужбі Одеської міської ради повідомили, що в Одесі опалювальний сезон стартує 4 листопада. Насамперед опаленням забезпечать заклади дошкільної (дитячі садочки), загальної середньої освіти (школи) та на об‘єкти охорони здоров‘я (лікарні).

«Оскільки запуск опалення – складний технологічний процес, підключення у межах всього міста триватиме від одного тижня до 10 днів», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що заступник Одеського міського голови Ганна Позднякова та директор Департаменту міського господарства Леонід Гребенюк провели нараду щодо підготовки міста до опалювального сезону 2024-2025 років.

У Департаменті міського господарства також нагадали, що рішення про старт опалювального сезону прийматиметься з урахуванням середньодобової температури повітря, а саме коли середньодобова температура опуститься до +8 градусів за Цельсієм протягом трьох діб поспіль.