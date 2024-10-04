Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Одеса планує розширення веломережі на 30-40 кілометрів

Іван Гавриляк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Одеса планує розширення веломережі на 30-40 кілометрів
Одеса – це сучасне європейське місто, яке прагне розвитку велоінфраструктури
фото: міськрада Одеси

Наразі на території Одеси облаштовано 105,3 км велосмуг та 32,2 км велодоріжок

В Одесі розширюють велосипедні маршрути. Про це повідомляє міськрада.

Наразі на території Одеси облаштовано 105,3 км велосмуг та 32,2 км велодоріжок.

Наявна веломережа дозволяє велосипедистам дістатися з Київського району до Приморського району двома маршрутами: 

  • 1-й маршрут: вул. Євгена Чикаленка (Ак. Вільямса) – Люстдорфська дорога – пл. Трибуни Героїв (Толбухіна) – вул. Краснова – Середньофонтанська площа– просп. Лесі Українки (Гагаріна) – вул. Канатна – вул. Пироговська; 
  • 2-й маршрут: вул. Довга – вул. Львівська – Фонтанська дорога – вул. Сегедська – вул. Канатна – вул. Пироговська.

Велосипедисти мають можливість здійснювати прогулянки Трасою здоров’я від 16-ї ст. Великого Фонтану до вул. Морехідної (8-ма ст. Великого Фонтану) та від Аркадії до пляжу «Ланжерон». 

З Пересипського району велосипедисти мають можливість доїхати до Хаджибейського району по проспекту Князя Володимира Великого (Добровольського) або по вул. 28-ї бригади (Паустовського) – вул. Семена Палія – Південній дорозі, далі по Миколаївській дорозі, шляхом використання смуги для руху маршрутних транспортних засобів, на якій дозволено рух велосипедистів, та по вул. Отамана Головатого. 

Від Пересипського мосту по вул. Балківській у велосипедистів є можливість дістатися до Хаджибейського району (вул. Заньковецької, 6-та Степова). 

У планах КУ «СМЕП» на найближчий рік – розширення веломережі ще на 30-40 кілометрів.

Читайте також:

Теги: міськрада Одеса велосипед

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Юрій Луньов – медичний працівник, який має за плечима 30 років роботи
Одесит звинуватив фельдшера «швидкої» у пияцтві: очільник ОДА заступився за медика
Сьогодні, 16:42
В Одесі пролунали вибухи: деталі
В Одесі пролунали вибухи: деталі
14 вересня, 01:48
Керівник Одеської ОВА: Правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту росіян проти цивільного населення Одещини
Унаслідок російського удару в передмісті Одеси загинуло подружжя
15 вересня, 01:39
Осередки землетрусу відчули жителі Бухареста, а також сусідніх із Румунією держав – Болгарії, Молдови та України
Румунію сколихнув землетрус, який відчула навіть Україна
16 вересня, 19:03
Труханов учергове запевняє, що немає російського громадянства
Труханов має російське громадянство? Мер Одеси зробив заяву
17 вересня, 17:33
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у низці областей України
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у низці областей України
15 вересня, 10:54
Місцева влада вирішила знесли пам'ятник російському письменкові
В Одесі знесуть пам'ятник Пушкіну
20 вересня, 02:00
Попри адміністративні протоколи від поліції, демонтаж було виконано активістами
В Одесі активісти демонтувати орден Леніна (відео)
28 вересня, 12:58
Жителі Одещини відчули землетрус
Жителі Одещини відчули землетрус
Сьогодні, 11:49

Новини

Одеса планує розширення веломережі на 30-40 кілометрів
Одеса планує розширення веломережі на 30-40 кілометрів
Корупція на Одеському припортовому заводі: правоохоронці завершили слідство
Корупція на Одеському припортовому заводі: правоохоронці завершили слідство
Жителі Одещини відчули землетрус
Жителі Одещини відчули землетрус
Ввозили та продавали «репліки» товарів світового бренду: на Одещині судитимуть групу зловмисників
Ввозили та продавали «репліки» товарів світового бренду: на Одещині судитимуть групу зловмисників
Окупанти атакували дронами Одещину: влада показала наслідки (фото)
Окупанти атакували дронами Одещину: влада показала наслідки (фото)
Нічна атака РФ: один з пунктів пропуску на кордоні з Румунією зупинив роботу
Нічна атака РФ: один з пунктів пропуску на кордоні з Румунією зупинив роботу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 жовтня: ситуація на фронті
15K
Боєць «Айдару» назвав місто, яке стане наступною ціллю росіян після Вугледара
12K
Прогноз магнітних бур на 4-6 жовтня: якою буде сонячна активність
12K
Чому зарплати держслужбовців збільшаться, а освітян – ні. Пояснення голови бюджетного комітету Ради
11K
Паралізований журналіст BBC розповів про приниження у польському літаку
7743
Втрати ворога станом на 4 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Вибухи в Києві та пожежа в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 08:03
ISW проаналізував удари Ізраїлю біля російської авіабази у Сирії
Сьогодні, 05:20
Мінлива хмарність та дощі на заході: прогноз погоди на 4 жовтня
Сьогодні, 05:00
4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2024 року
Вчора, 23:57
Командні пункти на лінії вогню: ще один бункер-штаб передав «Сталевий фронт» Ахметова
Вчора, 14:55

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua