Одеса планує розширення веломережі на 30-40 кілометрів

Наразі на території Одеси облаштовано 105,3 км велосмуг та 32,2 км велодоріжок

В Одесі розширюють велосипедні маршрути. Про це повідомляє міськрада.

Наразі на території Одеси облаштовано 105,3 км велосмуг та 32,2 км велодоріжок.

Наявна веломережа дозволяє велосипедистам дістатися з Київського району до Приморського району двома маршрутами:

1-й маршрут: вул. Євгена Чикаленка (Ак. Вільямса) – Люстдорфська дорога – пл. Трибуни Героїв (Толбухіна) – вул. Краснова – Середньофонтанська площа– просп. Лесі Українки (Гагаріна) – вул. Канатна – вул. Пироговська;

2-й маршрут: вул. Довга – вул. Львівська – Фонтанська дорога – вул. Сегедська – вул. Канатна – вул. Пироговська.

Велосипедисти мають можливість здійснювати прогулянки Трасою здоров’я від 16-ї ст. Великого Фонтану до вул. Морехідної (8-ма ст. Великого Фонтану) та від Аркадії до пляжу «Ланжерон».

З Пересипського району велосипедисти мають можливість доїхати до Хаджибейського району по проспекту Князя Володимира Великого (Добровольського) або по вул. 28-ї бригади (Паустовського) – вул. Семена Палія – Південній дорозі, далі по Миколаївській дорозі, шляхом використання смуги для руху маршрутних транспортних засобів, на якій дозволено рух велосипедистів, та по вул. Отамана Головатого.

Від Пересипського мосту по вул. Балківській у велосипедистів є можливість дістатися до Хаджибейського району (вул. Заньковецької, 6-та Степова).

У планах КУ «СМЕП» на найближчий рік – розширення веломережі ще на 30-40 кілометрів.