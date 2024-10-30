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Вимагав хабар за уникнення мобілізації: в Одесі судили працівника ТЦК

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Вимагав хабар за уникнення мобілізації: в Одесі судили працівника ТЦК
Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину
фото з відкритих джерел

На початку повномасштабної війни фігурант був учасником бойових дій

В Одесі представник ТЦК пропонував чоловіку за 4,5 тисячі доларів уникнути військового призову. За це військовослужбовця притягнули до кримінальної відповідальності. Про це йдеться у вироку Київського районного суду міста Одеси.

Згідно із судовими матеріалами, на початку повномасштабної війни фігурант був учасником бойових дій. У ТЦК він почав працювати після того, як зазнав поранення, пройшов лікування й отримав інвалідність I групи.

Наприкінці травня поточного року під час роздачі повісток на вулиці Академіка Глушка військослужбовець пообіцяв допомогти громадянину призовного віку ухилитися від мобілізації. Таку послугу він оцінив у чотири тисячі доларів. Під час наступної зустрічі, яка відбулася 6 червня в парку біля 411-ї батереї, підсудний отримав від «клієнта» тисячу доларів і одразу витратив ці кошти на власні потреби. Удруге фігурант отримав тисячу доларів 11 червня. Після цього його затримали поліцейські.

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину, заявивши, що «піддався спокусі та не встояв перед нею, просить вибачення за скоєне». При призначенні покарання суддя врахував каяття фігуранта, наявність у нього інвалідності, а також те, що він утримує дружину й неповнолітню дитину. За вчинене чоловік має сплатити штраф у розмірі 4 750 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 80 750 гривень. Також його на два роки позбавили права обіймати посади у ТЦК та СП.

Наразі рішення суду ще не набуло законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, що працівники ДБР викрили організовану групу лікарів, які допомагали здоровим чоловікам призовного віку отримувати медичні документи, що дозволяло МСЕК визнавати їх непридатними до служби.

Напередодні старту жорсткої реформи МСЕКів «Главком» дослідив статки очільників обласних центрів медико-соціальної експертизи, які вони офіційно задекларували. 18 із 25 голів обласних МСЕК виявилися офіційними мільйонерами. Трійку найзаможніших відкриває керівниця Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа. Минулого року вона отримала 661,5 тис. грн зарплати, 166 тис. грн пенсії; інші її доходи – 1,15 млн грн. У банках посадовиця зберігала 678 тис. грн, $15,5 тис., 32,5 тис. євро; готівкою – 15,2 млн грн і $160 тис.

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Теги: суд Одеса мобілізація

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