Перший Міжнародний фестиваль-конкурс музикантів-перкусіоністів відбудеться в Одесі



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В Одесі представлять свою майстерність учасники I Міжнародного фестивалю-конкурсу виконавців на ударних інструментах «Odessa percussion fest»

З 27 по 30 вересня 2019 року вперше в Україні відбудеться Перший Міжнародний фестиваль-конкурс виконавців на ударних інструментах «Odessa percussion fest».

Ця подія є знаковою не лише для Одеси, але й усієї України.

Програма фестивалю-конкурсу «Odessa percussion fest»

27 вересня, 15:00 - урочисте відкриття фестивалю-конкурсу (Золота зала Літературного музею).

Слухачі зможуть почути виступ іноземних гостей фестивалю, членів журі конкурсу професора Музичної академії м. Лодзь (Польща) Петра Сутта і професора Школи музики Тройського університету (м. Трой, США) Адама Блакстока.

28 вересня, з 11:00 - конкурсні прослуховування учасників.

Конкурс буде проходити серед виконавців на марімбі, вібрафоні, ксилофоні та інших ударних інструментах у різних вікових категоріях, починаючи з учнів дитячих шкіл мистецтв, закінчуючи студентами вищих музичних навчальних закладів (консерваторій, музичних академій, музичних факультетів педагогічних університетів) і виконавцями, які підвищують свій професійний рівень. Вік учасників не обмежений.

Члени журі конкурсу - виконавці на ударних інструментах, викладачі закладів вищої освіти, професора з Європи, Америки та України.

28 вересня, 15:00 - відкриті майстер-класи членів журі конкурсу (Дитяча музична школа № 3 м. Одеси, вул. Середня, 1).

29 вересня, 18:00 - закриття Міжнародного фестивалю-конкурсу виконавців на ударних інструментах «Odessa percussion fest» (Велика зала Одеської обласної філармонії). Відбудеться урочисте нагородження учасників, переможців, їх викладачів, концертмейстерів і гала-концерт.

У гала-концерті візьмуть участь: лауреат міжнародних конкурсів в Італії, Сербії, Молдові, Україні, кандидат мистецтвознавства Ганна Рало; ансамбль ударних інструментів під керівництвом лауреата міжнародних конкурсів в Італії та Німеччині, кандидата мистецтвознавства, доцента Олексія Рало; професор Музичної академії м. Лодзь Петро Сутт, професор Музичного університету у Любліні Станіслав Халат і професор Школи музики Тройського університету в місті Трой (США) Адам Блаксток.

Концерт пройде в рамках філармонічного абонементу № 2 «Ми з майбутнього ... або 90 років потому», автором якого є Дитяча музична школа № 3 м. Одеси)



30 вересня, 11:00 - Міжнародна науково-практична конференція з питань історії, теорії, практики гри на ударних інструментах (концертний зал ДМШ № 3).

15:00 - відкриті майстер-класи членів журі (Дитяча музична школа № 3 м. Одеси (вул. Середня, 1).