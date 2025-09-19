Головна Країна Суспільство
На Донеччині троє дітей після смерті бабусі понад рік перебували без догляду

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
На Донеччині троє дітей після смерті бабусі понад рік перебували без догляду
Двоє 13-річних братів важили по 8,5 кг
фото: Донецька прокуратура

Мати хлопчиків живе неподалік, але не може доглядати за дітьми через хворобу та наркотичну залежність

На Донеччині розслідується можлива бездіяльність соцслужб, внаслідок чого троє дітей понад рік були без належного догляду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Судово-юридичну газету».

Троє братів із Покровського району залишилися без належного піклування після смерті бабусі. Двоє з них – 13-річні діти з тяжким генетичним захворюванням, прикуті до ліжка. Вони важили лише по 8,5 кг.

Опікувався братами їхній молодший брат – 10-річний Платон. Повідомляється, що він власними силами годував, поїв та доглядав хлопчиків, а під час обстрілів – самостійно спускав їх до підвалу.

За даними ЗМІ, мати хлопчиків живе неподалік, але не може доглядати за дітьми через хворобу та наркотичну залежність – зараз вона проходить лікування, а психологи працюють з родиною.

Медики повідомили, що діти потрапили до благодійного центру у вкрай тяжкому стані: виснажені, із численними нелікованими травмами та без необхідної медичної допомоги.

Розпочато досудове розслідування.

До слова, у пологовому Дніпра народилися одразу дві трійні. В першій лише дівчатка, у другій – самі хлопчики. Медики кажуть, що трійні народжуються вкрай рідко. А щоб одразу дві і в одній лікарні – то взагалі дивина.

