П’ятирічний хлопчик загубився й пройшов 8 км узбережжям: як закінчилась історія

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
П’ятирічний хлопчик загубився й пройшов 8 км узбережжям: як закінчилась історія
Маленький мандрівник сам пройшов майже 8 кілометрів
фото: Нацполіція

Малюкові пояснили, що не можна відходити від тата й мами, а дорослих закликали пильнувати сина

Житель Київщини з родиною приїхав відпочити на Одещину, але згодом сталась тривожна ситуація. Чоловік звернувся до поліція та повідомив, що його п'ятирічний син зник на пляжі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Одеської області.

Чоловік повідомив правоохоронцям, що дитина гуляла на пляжі і зникла з поля зору, а самостійні пошуки не дали результату.

Поліцейські відразу опублікували орієнтування в інтернеті, опитали місцевих жителів, оглянули громадські та безлюдні місця. І вже за кілька годин пошуки дали результат: правоохоронцям повідомив місцевий житель, що впізнав хлопчика.

Дитина промандрувала близько 8 кілометрів пляжем від батьків. Маленького мандрівника передали батькам, тепер він у безпеці. Як повідомили правоохоронці, з дитиною нічого не сталось.

«Малюкові пояснили, що не можна відходити від тата й мами, а дорослих закликали пильнувати сина. Поліцейські закликають всіх батьків не залишати дітей без нагляду, а у разі їхнього зникнення, не гаючи час, звертатися до найближчого підрозділу поліції або телефонувати на спецлінію», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Рівному поліцейські прибули на виклик через повідомлення про зникнення домашнього улюбленця. Як з’ясувалося, інцидент стосувався хом’яка, власником якого був шестирічний хлопчик.

