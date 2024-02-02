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Поліція Одещини затримала лікарку, яка оформляла фальшиві довідки про інвалідність

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Поліція Одещини затримала лікарку, яка оформляла фальшиві довідки про інвалідність
Правоохоронці затримали фігурантку під час отримання $8 тис
фото: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

Медикиня обіцяла чоловіку оформити виписку про стан здоров’я, подачу та узгодження в МСЕК інвалідності другої групи

$8 тис. хабаря за сприяння в отриманні інвалідності: на Одещині поліцейські викрили завідувача консультативно-поліклінічного відділення. Фігурантці повідомлено підозру, йдеться у заяві правоохоронців.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області спільно зі слідчими відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 викрили на корупційній діяльності завідувачку консультативного поліклінічного відділення одного з інститутів Національної академії медичних наук України.

Медикиня обіцяла чоловіку оформити виписку про стан здоров’я, подачу та узгодження в МСЕК інвалідності другої групи. В подальшому це дозволило б ухилянку отримати відстрочку від мобілізації та безперешкодно виїхати за кордон.

31 січня правоохоронці затримали фігурантку під час отримання $8 тис. Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінальний Кодекс України. Вирішується питанні про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництва здійснює Суворівська окружна прокуратура м. Одеса.

Нагадаємо, працівники ДБР повідомили про підозру членам організованої групи з Одещини, які переправляли ухилянтів за кордон. Незаконну схему заробітку на військовозобов’язаних організував підприємець, залучивши до оборудки двох правоохоронців та місцевого мешканця. 

Теги: лікар Одещина ухилянти

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