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Чоловік відмовився від мобілізації, бо йому не виповнилося 27 років

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Чоловік відмовився від мобілізації, бо йому не виповнилося 27 років
Свою вину чоловік визнав частково
фото з відкритих джерел

Обвинувачений сказав, що зараз він служити не бажає, бо побоюється за своє життя

У Хмельницькій області до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації, бо вважав, що до 27 років його мобілізувати не можуть. Про це йдеться у вироку Ізяславського районного суду Хмельницької області. 

За даними суду, чоловік у липні 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби в армії. Йому вручили повістку і він повинен був прийти до військкомату, проте там він не з'явився. 

Чоловік пояснив, що він не прийшов до військкомату, оскільки вважав, що до 27 років його мобілізувати не можуть. Інших причин неявки у нього не було. Також обвинувачений додав, що зараз він служити не бажає, оскільки побоюється за своє життя. Свою вину у вчиненні кримінального правопорушення чоловік визнав частково.

«На військову службу під час мобілізації призиваються резервісти та військовозобов`язані, які перебувають у запасі і не заброньовані на період мобілізації. Призов резервістів та військовозобов`язаних на військову службу під час мобілізації здійснюється для доукомплектування військових посад, передбачених штатами воєнного часу, у терміни, визначені мобілізаційними планами ЗСУ та інших військових формувань», – йдеться у поясненні суду.

Зазначається, що підозрюваний призовною комісією Ізяславського району Хмельницької області 12 лютого 2016 року був взятий на облік військовозобов`язаних та зарахований у запас. 

«Оскільки відповідно до записів у військово-обліковому документі, чоловік в передбаченому законом порядку набув статусу військовозобов`язаного, він підлягає мобілізації до досягнення 27-річного віку», – пояснили в суді.

Чоловік відмовився від мобілізації, бо йому не виповнилося 27 років фото 1

Суд визнав чоловіка винним та засудив до трьох років позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в суді. 

Нагадаємо, у Сумській області до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації, бо йому не сподобався висновок військово-лікарської комісії. 

Раніше у Львівській області до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації, оскільки його рідний брат уже на фронті.

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Теги: мобілізація ухилянти чоловік

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