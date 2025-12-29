Понад 10 млн грн збитків: в Одесі викрито схему закупівлі електроенергії

Ексдиректорку звинувачують у заволодінні майном шляхом зловживання посадою

Одеські правоохоронці повідомили про підозру колишній виконувачці обов’язків директора комунального підприємства Одеської міськради та директорці приватної компанії у справі про понад 10,2 млн грн збитків під час закупівлі електроенергії у 2022 році. Про це повідомляє Нацполіція у понеділок, 29 грудня.

За даними слідства, у 2022 році між комунальним підприємством та приватною фірмою уклали договір на постачання електроенергії. Загальна сума контракту становила майже 160 млн. грн і передбачала постачання електроенергії за ринковою ціною з урахуванням її коливань.

Втім, директорка приватної фірми умисно не надавала передбачену договором повну інформацію щодо закупівельної вартості електроенергії та змін її ціни на ринку. Це дозволило реалізовувати електроенергію за завищеною вартістю.

Водночас в.о. директора комунального підприємства неналежно виконувала службові обов’язки та не вжила заходів для погодження зменшення ціни в договорі відповідно до ринкових показників.

Відтак, у період з лютого по вересень 2022 року електроенергія постачалася за завищеною ціною, що призвело до збитків комунального підприємства на суму понад 10,2 млн. грн.

Колишній в.о. директора оголосили підозру у службовій недбалості за ч. 2 ст. 367 ККУ. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Ексдиректорці фірми інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за ч. 5 ст. 191 ККУ.

Максимальне покарання – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади строком до трьох років.

Нагадаємо, що правоохоронці оголосили підозру трьом учасникам схеми незаконного заволодіння електроенергією, внаслідок якої ПрАТ «НЕК «Укренерго» завдано понад 168 млн грн збитків.