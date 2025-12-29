Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Понад 10 млн грн збитків: в Одесі викрито схему закупівлі електроенергії

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Понад 10 млн грн збитків: в Одесі викрито схему закупівлі електроенергії
В Одесі викрили схему закупівлі електроенергії зі збитками понад 10,2 млн грн
фото: Нацполіція

Ексдиректорку звинувачують у заволодінні майном шляхом зловживання посадою

Одеські правоохоронці повідомили про підозру колишній виконувачці обов’язків директора комунального підприємства Одеської міськради та директорці приватної компанії у справі про понад 10,2 млн грн збитків під час закупівлі електроенергії у 2022 році. Про це повідомляє Нацполіція у понеділок, 29 грудня. 

За даними слідства, у 2022 році між комунальним підприємством та приватною фірмою уклали договір на постачання електроенергії. Загальна сума контракту становила майже 160 млн. грн і передбачала постачання електроенергії за ринковою ціною з урахуванням її коливань.

Втім, директорка приватної фірми умисно не надавала передбачену договором повну інформацію щодо закупівельної вартості електроенергії та змін її ціни на ринку. Це дозволило реалізовувати електроенергію за завищеною вартістю.

Водночас в.о. директора комунального підприємства неналежно виконувала службові обов’язки та не вжила заходів для погодження зменшення ціни в договорі відповідно до ринкових показників.

Відтак, у період з лютого по вересень 2022 року електроенергія постачалася за завищеною ціною, що призвело до збитків комунального підприємства на суму понад 10,2 млн. грн.

Колишній в.о. директора оголосили підозру у службовій недбалості за ч. 2 ст. 367 ККУ. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Ексдиректорці фірми інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за ч. 5 ст. 191 ККУ.

Максимальне покарання – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади строком до трьох років.

Нагадаємо, що правоохоронці оголосили підозру трьом учасникам схеми незаконного заволодіння електроенергією, внаслідок якої ПрАТ «НЕК «Укренерго» завдано понад 168 млн грн збитків.

Читайте також:

Теги: кримінал гроші електроенергія Одеса

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

1,8 млн українців донатять на волонтерські банки
Скільки українці задонатили на банки та фонди за 2025 рік. Фонди рекордсмени
5 грудня, 10:14
Європейські чиновники не враховуватимуть застереження Бельгії щодо довгострокового бюджету ЄС
ЄС розглядає жорсткий сценарій для Бельгії через «репараційну позику»
11 грудня, 10:33
Олігарх Вадим Новинський перебуває у розшуку
Суд арештував 197 млн грн, які компанія Новинського хотіла легалізувати
29 листопада, 14:45
За участь в організованій злочинній схемі затриманій загрожує позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років
Немовля за 70 тис. євро: з Німеччини екстрадовано підозрювану в торгівлі дітьми
15 грудня, 17:02
Наслідки російського удару по Миколаївщині 13 грудня
Зеленський: Сотні тисяч сімей залишаються без світла після російських ударів
14 грудня, 10:30
Підозрюваному загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі
У Києві чоловік під час застілля задушив знайомого кайданками
18 грудня, 10:52
ЄС відступив в момент критичної фази війни в Україні: пояснення FT
ЄС відступив в момент критичної фази війни в Україні: пояснення FT
20 грудня, 07:45
У Києві введено екстрені відключення світла через масовану атаку РФ
У Києві введено екстрені відключення світла через масовану атаку РФ
27 грудня, 09:31
Трьом особам оголосили підозру
Правоохоронці викрили схему розкрадання коштів «Укренерго» на понад 160 млн грн
Сьогодні, 13:54

Новини

Одеса: встановлено військових ТЦК, які побили звільненого з полону захисника
Одеса: встановлено військових ТЦК, які побили звільненого з полону захисника
Понад 10 млн грн збитків: в Одесі викрито схему закупівлі електроенергії
Понад 10 млн грн збитків: в Одесі викрито схему закупівлі електроенергії
В Одесі затримано чоловіка, який напав із ножем на співробітника ТЦК
В Одесі затримано чоловіка, який напав із ножем на співробітника ТЦК
Напередодні Нового року на Одещині зацвіло різноманіття квітів (фото)
Напередодні Нового року на Одещині зацвіло різноманіття квітів (фото)
На Одещині молодик катував військового, щоб «вибити» гроші
На Одещині молодик катував військового, щоб «вибити» гроші
Нічна атака на Одесу: дрони пошкодили ліцей та житловий будинок
Нічна атака на Одесу: дрони пошкодили ліцей та житловий будинок

Новини

В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua