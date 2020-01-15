Понад 47 тисяч одеситів отримали держдопомогу за січень



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Департаментом праці та соцполітики проведено виплату деяких видів допомог, компенсацій та грошового забезпечення за січень 2020 року

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради повідомляє, що з державного бюджету в повному обсязі отримано фінансування на січень 2020 року (І період) на здійснення виплати деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення.

13 січня 2020 року на поштові відділення та карткові рахунки у відділеннях банківських установ перераховано 78,7 мільйона гривень отримувачам таких видів допомог:

у зв'язку з вагітністю та пологами;

при усиновленні дитини;

при народженні дитини;

на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

на дітей одиноким матерям;

тимчасової державної допомоги дітям;

малозабезпеченим сім'ям;

послуги по догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»;

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд;

по догляду за особами з інвалідністю I або II групи внаслідок психічного розладу;

непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не отримала право на пенсійну виплату;

особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також особою, яка досягла 80-річного віку;

на дітей з рідкісними захворюваннями, яким не встановлено інвалідність;

на дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях;

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

Зазначені виплати отримали 47,8 тисячі одеситів.