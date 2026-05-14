Запобіжний захід Єрмаку, Україна скликає засідання Радбезу ООН. Головне за 14 травня 2026

Дайджест новин 14 травня 2026 року

Вищий антикорупційний суд обрав колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку запобіжний захід. Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через масований російський обстріл. Служба безпеки України викрила міжнародне злочинне угруповання, яке допомагало Росії обходити міжнародні санкції.

«Главком» склав добірку головних подій 14 травня.

Запобіжний захід Єрмаку

Вищий антикорупційний суд обрав колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Крім того, суд призначив підозрюваному заставу у розмірі 140 млн грн.

Якщо підозрюваний внесе заставу, то на нього покладається низка обов'язків: без дозволу суду і слідчого заборонено покидати Київ; здати закордонні паспорти. Також Андрій Єрмак повинен утриматися від спілкування з іншими підозрюваними, серед яких Олексій Чернишов, Тимур Міндіч та інші особи.

За версією сторони обвинувачення, ще у 2020 році підозрюваний Єрмак домовився з іншими підозрюваними Міндічем і Чернишовим побудувати будинки у котеджному містечку «Династія». Фінансування резиденцій здійснювалося за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом.

Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через масований російський обстріл

У ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Солом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївський райони.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга ініціює задання Ради безпеки ООН після масованого російського обстрілу. «Я доручив негайно скликати засідання Ради Безпеки ООН та використати інші міжнародні платформи для реагування на вбивства Росією українських цивільних осіб та атаки проти гуманітарного персоналу», – написав глава МЗС.

Урядовець зазначив, що у Києві останній терористичний удар Росії забрав життя понад десяток людей і ще десятки поранив.

СБУ викрила міжнародну схему постачання кораблів для РФ

Служба безпеки України викрила міжнародне злочинне угруповання, яке допомагало Росії обходити міжнародні санкції та забезпечувало поставки кораблів для так званого тіньового флоту РФ.

За даними слідства, до складу угруповання входили громадяни України та іноземці. Як встановили правоохоронці, фігуранти займалися пошуком і купівлею морських суден у країнах Європи. Також вони забезпечували юридичний супровід угод та підбір екіпажів.

Після оформлення судна виходили у відкрите море, де вимикали навігаційно-локаційне обладнання та прямували до визначених точок у нейтральних водах. Там кораблі таємно передавали російській стороні.

«Дія» запустила оформлення е-картки платника податків для дорослих та дітей

В Україні запущено нову цифрову послугу, яка дозволяє оформити електронну картку платника податків із QR-кодом безпосередньо у застосунку «Дія». Отримати документ тепер можна як для себе, так і для своєї дитини.

Новий цифровий документ має таку ж юридичну силу, як і його паперовий аналог (РНОКПП / ІПН), та повністю виключає потребу відвідувати Державну податкову службу.

Суд обрав запобіжний захід нардепу Дубінському у справі про держзраду

Суд призначив народному депутату Олександру Дубінському, підозрюваному у державній зраді, запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою без права внесення застави.

За даними слідства, парламентар поширював у соціальних мережах матеріали, спрямовані на формування вигідних РФ наративів, дискредитацію державної політики України та створення передумов для зриву мобілізаційних процесів.

5 травня правоохоронні органи повідомили народному депутату України Олександру Дубінському про підозру у державній зраді. Підозру оголошено за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Йдеться про вчинення державної зради за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Слідство вважає, що Дубінський здійснював умисні дії на шкоду інформаційній безпеці України, зокрема надавав допомогу державі-агресору у проведенні підривної діяльності проти України. У межах розслідування правоохоронці дослідили понад 50 відеозвернень і публікацій, розміщених на різних інформаційних ресурсах, у тому числі російських. За результатами експертиз, у цих матеріалах виявлено ознаки поширення установок, характерних для російської пропаганди.

