Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Запобіжний захід Єрмаку, Україна скликає засідання Радбезу ООН. Головне за 14 травня 2026

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Запобіжний захід Єрмаку, Україна скликає засідання Радбезу ООН. Головне за 14 травня 2026
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Дайджест новин 14 травня 2026 року

Вищий антикорупційний суд обрав колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку запобіжний захід. Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через масований російський обстріл. Служба безпеки України викрила міжнародне злочинне угруповання, яке допомагало Росії обходити міжнародні санкції.

«Главком» склав добірку головних подій 14 травня.

Запобіжний захід Єрмаку

Запобіжний захід Єрмаку, Україна скликає засідання Радбезу ООН. Головне за 14 травня 2026 фото 1
фото: «Суспільне»

Вищий антикорупційний суд обрав колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Крім того, суд призначив підозрюваному заставу у розмірі 140 млн грн.

Якщо підозрюваний внесе заставу, то на нього покладається низка обов'язків: без дозволу суду і слідчого заборонено покидати Київ; здати закордонні паспорти. Також Андрій Єрмак повинен утриматися від спілкування з іншими підозрюваними, серед яких Олексій Чернишов, Тимур Міндіч та інші особи.

За версією сторони обвинувачення, ще у 2020 році підозрюваний Єрмак домовився з іншими підозрюваними Міндічем і Чернишовим побудувати будинки у котеджному містечку «Династія». Фінансування резиденцій здійснювалося за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом.

Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через масований російський обстріл

Запобіжний захід Єрмаку, Україна скликає засідання Радбезу ООН. Головне за 14 травня 2026 фото 2
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

У ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Солом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївський райони.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга ініціює задання Ради безпеки ООН після масованого російського обстрілу. «Я доручив негайно скликати засідання Ради Безпеки ООН та використати інші міжнародні платформи для реагування на вбивства Росією українських цивільних осіб та атаки проти гуманітарного персоналу», – написав глава МЗС.

Урядовець зазначив, що у Києві останній терористичний удар Росії забрав життя понад десяток людей і ще десятки поранив.

СБУ викрила міжнародну схему постачання кораблів для РФ

Запобіжний захід Єрмаку, Україна скликає засідання Радбезу ООН. Головне за 14 травня 2026 фото 3
фото: СБУ

Служба безпеки України викрила міжнародне злочинне угруповання, яке допомагало Росії обходити міжнародні санкції та забезпечувало поставки кораблів для так званого тіньового флоту РФ.

За даними слідства, до складу угруповання входили громадяни України та іноземці. Як встановили правоохоронці, фігуранти займалися пошуком і купівлею морських суден у країнах Європи. Також вони забезпечували юридичний супровід угод та підбір екіпажів.

Після оформлення судна виходили у відкрите море, де вимикали навігаційно-локаційне обладнання та прямували до визначених точок у нейтральних водах. Там кораблі таємно передавали російській стороні.

«Дія» запустила оформлення е-картки платника податків для дорослих та дітей

Запобіжний захід Єрмаку, Україна скликає засідання Радбезу ООН. Головне за 14 травня 2026 фото 4
фото з відкритих джерел

В Україні запущено нову цифрову послугу, яка дозволяє оформити електронну картку платника податків із QR-кодом безпосередньо у застосунку «Дія». Отримати документ тепер можна як для себе, так і для своєї дитини.

Новий цифровий документ має таку ж юридичну силу, як і його паперовий аналог (РНОКПП / ІПН), та повністю виключає потребу відвідувати Державну податкову службу.

Суд обрав запобіжний захід нардепу Дубінському у справі про держзраду

Запобіжний захід Єрмаку, Україна скликає засідання Радбезу ООН. Головне за 14 травня 2026 фото 5
фото: Офіс генерального прокурора

Суд призначив народному депутату Олександру Дубінському, підозрюваному у державній зраді, запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою без права внесення застави.

За даними слідства, парламентар поширював у соціальних мережах матеріали, спрямовані на формування вигідних РФ наративів, дискредитацію державної політики України та створення передумов для зриву мобілізаційних процесів.

5 травня правоохоронні органи повідомили народному депутату України Олександру Дубінському про підозру у державній зраді. Підозру оголошено за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Йдеться про вчинення державної зради за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Слідство вважає, що Дубінський здійснював умисні дії на шкоду інформаційній безпеці України, зокрема надавав допомогу державі-агресору у проведенні підривної діяльності проти України. У межах розслідування правоохоронці дослідили понад 50 відеозвернень і публікацій, розміщених на різних інформаційних ресурсах, у тому числі російських. За результатами експертиз, у цих матеріалах виявлено ознаки поширення установок, характерних для російської пропаганди.

Інші важливі новини

  • Суд продовжив запобіжний захід колишньому директору Молодого театру
  • ЄС завершує підготовку пакета допомоги Україні на 6 млрд євро
  • Британія прискорить постачання ППО Україні після масованої російської атаки

Читайте також:

Теги: Андрій Єрмак Операція «Мідас» обстріл Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Унаслідок обстрілу столиці загинуло щонайменше девʼятеро людей
Британія прискорить постачання ППО Україні після масованої російської атаки
Сьогодні, 19:26
Засідання уряду Угорщини
Угорщина викликала на килим російського посла через атаку на Закарпаття
Вчора, 20:30
Мендель дала інтерв'ю Карлсону
Мендель на інтерв'ю у Карлсона звернулася до Путіна: реакція Офісу президента
12 травня, 09:32
Санкції проти РФ та Білорусі, розмова Трампа з Путіним. Головне за 29 квітня 2026
Санкції проти РФ та Білорусі, розмова Трампа з Путіним. Головне за 29 квітня 2026
29 квiтня, 21:47
Зеленський підкреслив, що обсяги виробництва роботизованих комплексів повинні бути значно збільшені
Президент повідомив, скільки наземних роботизованих комплексів має виробляти Україна в рік
27 квiтня, 20:01
Окупанти зруйнували два двоповерхові житлові будинки
Двоє загиблих та понад десяток постраждалих. Рятувальники показали наслідки обстрілу Одеси
24 квiтня, 07:03
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський про удари по Росії: «Це критичні втрати в десятки мільярдів, ми не зупинимось»
23 квiтня, 14:58
Через ворожу атаку ніхто не постраждав
Одещина: росіяни атакували портову інфраструктуру
22 квiтня, 07:33
Український лідер заявив про важливість продовження допомоги Україні в усіх можливих формах
Зеленський зустрівся з нідерландським монархом
16 квiтня, 19:34

Події в Україні

Лінія фронту станом на 14 травня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 14 травня 2026. Зведення Генштабу
Запобіжний захід Єрмаку, Україна скликає засідання Радбезу ООН. Головне за 14 травня 2026
Запобіжний захід Єрмаку, Україна скликає засідання Радбезу ООН. Головне за 14 травня 2026
МАГАТЕ за два дні зафіксувало понад 160 російських дронів біля українських АЕС
МАГАТЕ за два дні зафіксувало понад 160 російських дронів біля українських АЕС
Чи вимикатимуть світло 15 травня 2026 року? Дані «Укренерго»
Чи вимикатимуть світло 15 травня 2026 року? Дані «Укренерго»
Окупанти з півночі тиснуть на Куп’янськ – Угруповання Об'єднаних сил
Окупанти з півночі тиснуть на Куп’янськ – Угруповання Об'єднаних сил
Херсон: російські дрони атакували гуманітарну місію ООН
Херсон: російські дрони атакували гуманітарну місію ООН

Новини

Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
Сьогодні, 22:15
В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Сьогодні, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Сьогодні, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
Вчора, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
Вчора, 21:27
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua