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    Пожежа в одеському готелі: дочка загиблої австралійки хоче $1 млн компенсації

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    <p>У ніч на 17 серпня в готелі &laquo;Токіо Стар&raquo; в Одесі сталася пожежа, в якій загинули дев&rsquo;ятеро людей</p> - Пожежа в одеському готелі: дочка загиблої австралійки хоче $1 млн компенсації

    У ніч на 17 серпня в готелі «Токіо Стар» в Одесі сталася пожежа, в якій загинули дев’ятеро людей

    Донька австралійки Стелли Сойфер вимагає компенсації за матеріальну та моральну шкоду

    Донька загиблої під час пожежі в одеському готелі «Токіо стар» австралійки вимагає від власника виплати компенсації у розмірі 1 мільйона доларів.

    Як зазначається в постанові Київського районного суду Одеси, жінка хоче компенсації за матеріальну та моральну шкоду.

    Адвокат потерпілої Юлія Нєганова повідомила, що позивачем виступає донька австралійки Стелли Сойфер, однієї з дев’ятьох загиблих у пожежі. Вона просить суд задовольнити клопотання та стягнути з власника готелю «Токіо стар» 628 тисяч гривень матеріальної шкоди та близько 25 мільйонів гривень моральної.

    Як відомо, в пожежі в одеському готелі загинула громадянка Австралії.

    До слова, 20 серпня Київський райсуд Одеси обрав власнику готелю «Токіо Стар» Вадиму Чорному запобіжний захід - 60 діб слідчого ізолятора без права вийти під грошову заставу.

    Нагадаємо, у ніч на 17 серпня в готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідній в Одесі сталася пожежа. Загинуло дев’ятеро осіб, десять постраждалих.

    За даними ДСНС, 17 серпня о 01.34 до Служби порятунку «101»  надійшло повідомлення про те що у м. Одеса по вул. Водопровідна, 1А, в готелі «Токіо Стар» виникла пожежа. О 01.39 на місце події прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи та встановили загорання на другому поверсі орієнтовно на площі 200 кв м.

    На час пожежі в готелі перебувало орієнтовно 200 осіб. Під час ліквідації пожежі евакуйовано 136 осіб, врятовано – сім.

    Після трагедії в готелі «Токіо Стар» поліція провела низку обшуків на всіх об'єктах, власником яких є Вадим Чорний.

    Джерело: Українська правда

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