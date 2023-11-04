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Правоохоронці навідалися до одеситок, які славили Росію у мережі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Правоохоронці навідалися до одеситок, які славили Росію у мережі
Одна з дівчат пояснила правоохоронцям, що хотіла таким чином зібрати лайки на стримі
фото: od.npu.gov.ua

Подію кваліфіковано як пропаганда війни та розпочато кримінальне провадження

В Одесі правоохоронці провели обшуки за місцем проживання дівчат, які у ніч проти 4 листопада під час відеостриму висловлювали проросійські наративи. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції Одеської області.

Співробітники Нацполіції Одещини натрапили на запис відео з пропагандою проросійського характеру під час моніторингу Інтернет-мережі.

За місцем їх мешкання були проведені обшуки. В обох громадянок вилучили мобільні телефони. Зараз з ними працюють слідчі.

Крім того, під час обшуку за місцем мешкання однієї з дівчат поліцейські виявили полімерний пакетик з рослинною речовиною зеленого кольору, схожою на канабіс.

Правоохоронці навідалися до одеситок, які славили Росію у мережі фото 1

Одна з дівчат пояснила правоохоронцям, що хотіла таким чином зібрати лайки на стримі.

«Ну не розуміла, не подумала, п'яні були», – заявила фігурантка.

Правоохоронці навідалися до одеситок, які славили Росію у мережі фото 2

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань ще й за ознаками ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці навідалися до одеситок, які славили Росію у мережі фото 3

«Подію кваліфіковано як пропаганда війни та розпочато кримінальне провадження. За цей злочин передбачене покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або арешту на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років», – ідеться у повідомленні.

Раніше Служба безпеки України викрила ще двох чиновниць-колаборанток у Херсоні. Одна з них намагалася втекти від правосуддя за кордон.

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Теги: пропаганда інтернет злочин відео

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