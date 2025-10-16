Лисак назвав перші кроки на посаді глави Одеської міської військової адміністрації

Пріоритетними завданнями Сергія Лисака на посаді буде забезпечення безпеки

У міській раді Одеси відбулося представлення керівника міської військової адміністрації Сергія Лисака. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Думську».

На захід зібралися чиновники, депутати, військові, зокрема міністр розвитку інфраструктури та територій Олексій Кулеба, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов та заступник керівника Офісу президента Віктор Микита. Лисак заявив, що знає багатьох присутніх і має намір налагодити комунікацію з ними, щоб разом працювати на благо міста.

Пріоритетними питаннями буде забезпечення безпеки, соціальний захист військовослужбовців, медицина, освіта і підготовка до зими. Крім того, будуть усунені недоліки, щоб не повторилася трагедія з потопом в Одесі.

На питання про знесення пам'ятника Олександру Пушкіну він заявив, що раз глава Одеської ОВА Олег Кіпер ухвалив таке рішення, значить воно «правильне». Але чи збирається щось сам робити в цьому напрямку зазначив: «У мене немає планів, мої плани – безпека».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Одеської міської військової адміністрації. Президент України призначив її очільником Сергія Лисака, колишнього голову Дніпропетровської ОВА.

До слова, виконуючим обов'язки міського голови Одеси став секретар міськради Ігор Коваль.